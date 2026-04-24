Trump'ın özel temsilcilerinden Paolo Zampolli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı “Dünya Kupası’na İran yerine İtalya gitsin” önerisi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İtalya Gençlik ve Spor Bakanı, ABD’li temsilcinin önerisini ‘uygunsuz’ olarak nitelerken, ABD Dışişleri Bakanı Rubio da söz konusu iddiaları yalanladı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın özel temsilcilerinden İtalyan asıllı Paolo Zampolli, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine, kupaya kısa süre önce eleme turlarında veda eden İtalya'yı önermişti. Zampolli'nin açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli bir temsilcisinin gündeme getirdiği 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılması önerisini "uygunsuz" olarak nitelediği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bakan Abodi, cumhurbaşkanlığı sarayındaki bir etkinlikte gazetecilerin, Trump'ın özel temsilcilerinden olan İtalyan asıllı Paolo Zampolli'nin, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine, kupaya kısa süre önce eleme turlarında veda eden İtalya'yı önermesine ilişkin sorularına cevap verdi.

ABD’nin “Dünya Kupası’na İran yerine İtalya gitsin” çıkışı krize dönüştü! İtalya’dan sert tepki geldi

"SADECE 'İMKANSIZ' DEĞİL, AYNI ZAMANDA 'UYGUNSUZ"

Abodi, "İtalya'nın Dünya Kupası'na sonradan alınması mı? Bu uygun değil, turnuvaya sahada hak edip kazanarak, katılırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Abodi, Dünya Kupası'nı düzenleyen FIFA'nın böyle bir eyleminin "sadece imkansız" değil aynı zamanda "uygunsuz" olduğunu da vurguladı.

ABD'li temsilcinin sözlerinin ardından Washington'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Rubio, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İranlı sporcuların ülkeye girişini engellemeye yönelik herhangi bir adım atmadığını belirterek, 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılmasına ilişkin iddiaları reddetti.

DEVRİM MUFAFIZLARI İLE BAĞLANTILI KİŞİLER ÜLKEYE ALINMAYACAK

Sorunun sporcularla ilgili olmadığını ifade eden Rubio, sadece İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin ülkeye alınmayabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin açıklamasında, sporcuların bu süreçten etkilenmesini istemediklerini aktardı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart'ta deplasmanda Bosna Hersek'e elenen ve dolayısıyla üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na gidemeyerek büyük şok yaşayan İtalya'da, Zampolli'nin önerisi yankı uyandırmıştı.

