Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı-lacivertlilerde bazı yıldız isimlerle yolların ayrılabileceği belirtilirken, kulübün toplam 45 milyon euro bonservis geliri hedeflediği iddia edildi.

Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi çalışmaları hız kazanırken, hem kadroya yapılacak takviyeler hem de takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimin yürüttüğü planlama kapsamında bazı önemli isimlerle yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Sarı-lacivertlilerde özellikle Jayden Oosterwolde, Fred ve Archie Brown için transfer ihtimalleri gündeme geldi.

AVRUPA VE BREZİLYA İLGİSİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Jayden Oosterwolde’nin kariyerine Avrupa’nın üst düzey kulüplerinden birinde devam etmek istediği, oyuncuyla Roma, Villarreal ve Celta Vigo’nun ilgilendiği belirtildi.

Orta sahada görev yapan Fred’e ise Brezilya’dan bazı kulüplerin talip olduğu ifade edilirken, Archie Brown’un Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın takibinde olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe’de büyük satış planı! 3 yıldızdan 45 milyon euro bekleniyor

45 MİLYON EUROLUK HEDEF

Fenerbahçe yönetiminin olası satışlardan önemli bir gelir beklediği, Oosterwolde için 25 milyon euro, Archie Brown için 15 milyon euro ve Fred için 5 milyon euro bonservis hedeflendiği aktarıldı.

Kulübün toplamda 45 milyon euro gelir planladığı kaydedildi.

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