İSKİ, 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un Fatih ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere belirli saatler arasında su verilemeyecek. İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih ilçesinde yürütülecek isale hattı çalışması nedeniyle planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Çalışmalardan etkilenecek mahalleler ile kesintinin başlayacağı ve sona ereceği saatler belli oldu.

29 TEMMUZ İSTANBUL SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE OLACAK?

İSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

Aksaray Mahallesi

Cerrahpaşa Mahallesi

Haseki Sultan Mahallesi

Su kesintisinin, Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde bulunan isale hattında gerçekleştirilecek esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması nedeniyle yapılacağı açıklandı. İSKİ, altyapı çalışmalarının güvenli şekilde tamamlanabilmesi amacıyla belirtilen saatler arasında bölgeye su verilemeyeceğini bildirirken, vatandaşların kesinti öncesinde gerekli tedbirleri almalarını istedi.

İSKİ su kesintisi listesini duyurdu! 29 Temmuz İstanbulda (Fatih) sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul genelinde planlı su kesintileri ve arıza kaynaklı kesintiler, İSKİ'nin su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden takip edilebiliyor. Vatandaşlar, ilçe ve mahalle bilgilerini seçerek bölgelerindeki güncel su kesintilerini, kesintinin nedenini ve suların tahmini veriliş saatini görüntüleyebiliyor.

Fatih ilçesindeki planlı kesintinin yanı sıra İstanbul'un diğer ilçelerinde yaşanabilecek planlı bakım çalışmaları veya arızalara ilişkin güncel bilgiler de aynı ekran üzerinden öğrenilebiliyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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