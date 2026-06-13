F.Bahçe şampiyonluğa geçen sezonun tartışmalı ismiyle yürüyecek. Aziz Yıldırım yönetiminin transfer gündeminde kaleci bulunmuyor. Sarı lacivertliler, başkanın kalitesinden emin olduğu Brezilyalıyla yola devam edecek. Sambacı da karardan memnun…

MEHMET EMİN ULUÇ - Geçen sezon yediği hatalı goller, agresif tavırları ve aldığı yüksek ücretle tartışma konusu olan Ederson’un ayrılması gündemdeydi. Arap yarımadası ve ülkesi Brezilya’dan çok sayıda teklif alan sambacı da ailesine yönelik sosyal medya zorbalığı sebebiyle takım arayışına başlamıştı. Ancak adaylığı sürecinde Ederson’a sahip çıkan Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesiyle bütün senaryo değişti. Yıldırım’ın destek verdiği Brezilyalı eldiven seçimin ardından, “Benim için olumlu sözlerinizden çok mutlu oldum. Sizinle yola devam ederim” açıklamasıyla yeni başkanın uzattığı zeytin dalını tuttu.

Ederson

BAŞKAN KORUMASI

Ederson’un bu sıcak yaklaşımı sonrası başkan Yıldırım’ın kararının kesinleştiği öğrenildi. Mazbata töreni sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, kurmaylarına Ederson konusunu açan Yıldırım’ın “Ondan iyisini mi bulacağız” derken tam destek verdi. Ederson konusunda yönetim cephesinde soru işareti kalmazken, sambacının daha etkili performans sağlaması için özellikle stoper hattına yapılacak takviyelerin önemi konusunda fikir birliğine varıldı. Başkan Yıldırım, bizzat görüşeceği Ederson’u, “Sen sadece sahaya odaklan, gerisini biz halleriz” güvencesiyle tamamen rahatlatacak.

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