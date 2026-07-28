Katılım bankalarında açılan cari hesapların dini açıdan nasıl değerlendirildiği, faizsiz finans sistemiyle ilgilenenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İslam hukukunda yapılan değerlendirmelerde, bu hesapların işleyişi ve bankaların sunduğu hizmetler farklı yönleriyle ele alınıyor.

Katılım bankacılığı sisteminde kullanılan cari hesaplar, faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde değerlendirilen hesap türleri arasında bulunuyor. Hesapların hukuki niteliği, bankaların bu hesaplar üzerinden sunduğu hizmetler ve hesap sahiplerinin hakları merak ediliyor.

CARİ HESAPLAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Katılım bankalarında açılan cari hesaplar, İslam hukukunda yapılan değerlendirmelere göre klasik bankacılıktaki vadesiz hesaplardan farklı bir çerçevede ele alınıyor. Bu hesaplarda bulunan paranın, banka tarafından iade edilmesi garanti edildiği için "borç" niteliği taşıdığı ancak hesap sahiplerinin istedikleri anda paralarını çekebilmeleri amacıyla bankaların belirli miktarda nakdi hazır bulundurmasının da söz konusu tutarın kısmen emanet olduğunu da gösterir

Katılım finansı uygulamalarında cari hesaplara faiz veya kar payı ödenmiyor. Bununla birlikte, hesap açılışı sırasında herhangi bir taahhütte bulunulmaması ve uygulamanın sürekli hale getirilmemesi şartıyla, bankaların müşterilerine bankacılık hizmetlerinde çeşitli kolaylıklar veya tek taraflı bazı avantajlar sunabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

Cari hesaplar nasıl değerlendirilmelidir?

Uzmanlara göre cari hesap sahiplerinden hesap işletim ücreti ya da hizmet bedeli alınmasının da verilen bankacılık hizmetinin karşılığı olması halinde mümkün olabileceği belirtiliyor. Ayrıca müşterinin verdiği vekalet doğrultusunda fatura, vergi ve benzeri ödemelerin gerçekleştirilmesi ve bunun karşılığında hizmet ücreti alınması da ücretli vekalet kapsamında değerlendiriliyor.

CARİ HESAPLAR NEDİR?

Cari hesaplar, müşterini istediği zaman para çekebileceği ve karşılığında kar payı ödemediği hesap türleridir.

CARİ HESAP İLE KATILMA HESABI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Cari hesapta bulunan tutara kar payı işletilmez ve para istenildiği anda çekilebilir. Katılma hesabında ise fonlar belirli sürelerle değerlendirilir ve elde edilen kara göre katılım esaslı getiri paylaşımı yapılır.