Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de teknik direktör ve yeni transferler, 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında konuşulacak ve karara bağlanacak.

Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı ve göreve başladı.

YENİ HOCA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilse de Aziz Yıldırım imzasıyla yayımlanan açıklama kafaları karıştırdı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçeli eski yıldızdan çocuklara duygu yüklü mektup: Bana son bir iyilik yapın

İLK TOPLANTI PAZARTESİ

Çarşamba günü mazbatalarını alan ve resmen göreve başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını pazartesi günü yapacak.

Aziz Yıldırım

TEKNİK ADAM BELİRLENECEK

HTSpor'un haberine göre; teknik direktör ve yeni transferler, 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında konuşulacak ve karara bağlanacak. Yerli olarak ilk adayın Aykut Kocaman olduğu bilinirken bazı yabancı isimlerin de gündeme geleceği belirtildi.

GÖREV DAĞILIMI YAPILACAK

Yeni yönetim bu toplantıda görev bölümünü de gerçekleştirecek. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimde Barış Göktürk başkan yardımcılığı, Mahmut Uslu ise genel sekreterlik görevine getirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası