Fenerbahçe'de kritik toplantı: Yeni hoca ve transferler için geri sayım
Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de teknik direktör ve yeni transferler, 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında konuşulacak ve karara bağlanacak.
- Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını alarak göreve başladı.
- Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağlandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
- Yönetim kurulu ilk toplantısını Pazartesi günü yapacak.
- Teknik direktör ve yeni transferler Pazartesi günkü yönetim kurulu toplantısında karara bağlanacak.
- Yerli teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman'ın olduğu ve bazı yabancı isimlerin de gündeme geleceği belirtildi.
- Yeni yönetimde Barış Göktürk başkan yardımcılığına, Mahmut Uslu ise genel sekreterliğe getirilecek.
Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı ve göreve başladı.
YENİ HOCA AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilse de Aziz Yıldırım imzasıyla yayımlanan açıklama kafaları karıştırdı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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İLK TOPLANTI PAZARTESİ
Çarşamba günü mazbatalarını alan ve resmen göreve başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını pazartesi günü yapacak.
TEKNİK ADAM BELİRLENECEK
HTSpor'un haberine göre; teknik direktör ve yeni transferler, 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında konuşulacak ve karara bağlanacak. Yerli olarak ilk adayın Aykut Kocaman olduğu bilinirken bazı yabancı isimlerin de gündeme geleceği belirtildi.
GÖREV DAĞILIMI YAPILACAK
Yeni yönetim bu toplantıda görev bölümünü de gerçekleştirecek. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimde Barış Göktürk başkan yardımcılığı, Mahmut Uslu ise genel sekreterlik görevine getirilecek.