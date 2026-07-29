Trabzonspor 18’lik golcüye Avusturya’da kavuştu. Onuachu’nun yedeği olarak düşünülen genç forvet için kulübü S. Liege’e 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. 1,87’lik Rene Mitingo ülkesinde “Yeni Lukaku” olarak görülüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Trabzonspor transferde de boş durmuyor. Şu ana kadar 10 oyuncuyu renklerine bağlayan bordo mavililer forvet bölgesine de takviye yaptı. Paul Onuachu’ya yedek olarak düşünülen isim 18 yaşındaki Rene Mitingo. Bonservisi Standart Liege’de olan ve “Yeni Lukaku” olarak görülen genç isim KCS Machelen, KV Mechelen, Waasland-Beveren ve KAA Gent altyapılarının ardından 2020’de Standard’a gitmişti. Gelecek yatırım olarak da düşünülen Mitingo için kulübüne 2,5 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek.

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Rene Mitingo

OYUN TARZI NASIL?

Sağlık kontrolü için Avusturya’ya gelen ve kampa dahil olan Mitingo, kariyerinde Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtiyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon avro olan ve İtalyan ekipleri Como ve Fiorentina’nın da gündeminde bulunan genç golcü, bordo mavili kulübün projesinin kendisini daha çok cezbettiğini ifade ediyor. 1,87’lik Mitingo modern futbolun aradığı fiziksel güç ile hızı birleştiren komple bir santrfor. Çift ayakla ve kafayla net vuruşları var. Pozisyon alma sezgisi yüksek. Pres gücü yüksek ve ön alan savunması yapmayı seven bir profil.

TRABZON’UN YENİ TRANSFERLERİ

FUTBOLCU - KULÜBÜ - BONSERVİS

Aral Şimşir Midtjlland 13 milyon €

Ernest Muçi Beşiktaş 8,5 milyon €

Noah Saviolo Vitoria 8,5 milyon €

Sidny Lopes Cabral Benfica 7 milyon €

Cenk Özkaçar Valencia 1,7 milyon €

Melih Kabasakal Gaziantep 422 bin

Ruslan Malinovskyi Genoa Bedelsiz

Samet Akaydin Ç. Rize Bedelsiz

Metehan Mimaroğlu G.Birliği Bedelsiz

Thierry Karadeniz Köln U19 Bedelsiz

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