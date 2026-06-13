İhlas Haber Ajansı
Eminönü'nde korku dolu anlar! 3 çocuk denizde mahsur kaldı
Eminönü Sahili'nde denize giren iki kız çocuğu ile onları kurtarmak için suya atlayan arkadaşları, bir süre sonra denizin ortasında mahsur kaldı. Gemi trafiğinin yoğun olduğu bölgede yaşanan tehlikeli anlarda çocuklar, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Özetle DinleEminönü'nde korku dolu anlar! 3 çocuk denizde mahs...
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3. Sayfa 2 dk önce
Eminönü Sahili'nde denize giren üç çocuk Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
- Olay, Eminönü Sahili'nde öğle saatlerinde meydana geldi.
- Üç arkadaştan ikisi kıyafetleriyle birlikte denize girdi.
- Denize giren çocuklar bir süre sonra kıyıya çıkamadı.
- Yardım etmek için denize atlayan diğer arkadaşıyla birlikte 3 çocuk denizde mahsur kaldı.
- Sahil Güvenlik ekipleri çocukları kurtardı.
- Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay, Eminönü Sahili'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaştan 2'si, deniz kenarında vakit geçirdikleri sırada kıyafetleriyle beraber denize girdi.
KIYIYA ÇIKAMADILAR
Denize giren çocuklar bir süre sonra kıyıya çıkamadı. Çocuklara yardım etmek için diğer arkadaşları da denize atladı ancak 3 çocukta denizin ortasında mahsur kaldı.
SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Çocuklar, Sahil Güvelik ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, gemi trafiğinin aktığı saatlerde yaşanan tehlikeli anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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