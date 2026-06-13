Eminönü Sahili'nde denize giren iki kız çocuğu ile onları kurtarmak için suya atlayan arkadaşları, bir süre sonra denizin ortasında mahsur kaldı. Gemi trafiğinin yoğun olduğu bölgede yaşanan tehlikeli anlarda çocuklar, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Eminönü Sahili'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaştan 2'si, deniz kenarında vakit geçirdikleri sırada kıyafetleriyle beraber denize girdi.

KIYIYA ÇIKAMADILAR

Denize giren çocuklar bir süre sonra kıyıya çıkamadı. Çocuklara yardım etmek için diğer arkadaşları da denize atladı ancak 3 çocukta denizin ortasında mahsur kaldı.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Çocuklar, Sahil Güvelik ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, gemi trafiğinin aktığı saatlerde yaşanan tehlikeli anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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