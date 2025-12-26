Kayseri'de bir ilkokulda boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğretmenin kritik müdahalesi kameralara da yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir ilkokulda teneffüste boğazına cisim kaçan ve nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına öğretmenleri koştu.

ÖĞRETMEN HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Öğretmenleri tarafından Heimlich manevrası uygulanan çocuk tekrar hayata tutunurken o anlar okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde boğazına cisim kaçan öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği ve hemen toplanan öğretmenlerin müdahalesi yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası