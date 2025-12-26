İhlas Haber Ajansı
Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye, öğretmenden Heimlich manevrası!
Kayseri'de bir ilkokulda boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğretmenin kritik müdahalesi kameralara da yansıdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir ilkokulda teneffüste boğazına cisim kaçan ve nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına öğretmenleri koştu.
ÖĞRETMEN HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Öğretmenleri tarafından Heimlich manevrası uygulanan çocuk tekrar hayata tutunurken o anlar okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde boğazına cisim kaçan öğrencinin öğretmeninin yanına geldiği ve hemen toplanan öğretmenlerin müdahalesi yer alıyor.
