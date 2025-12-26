Çöp poşetinde cesedi bulundu! Katil, kapıcı sevgili çıktı... Sebebi kan dondurdu
Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un boş bir dairede çöp poşetinde cesedi bulundu. Evli olduğu öğrenilen kadının, apartmanın kapıcısı Siraç K. ile görüştüğü ve çıkan tartışmada öldürüldüğü öğrenildi.
Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cesedi boş bir dairede çöp poşetinde bulunurken, cinayeti binanın kapıcısı ve kadının sevgilisi Siraç K. itiraf etti.
- Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cesedi, bir sitedeki boş dairede çöp poşetinde bulundu.
- Durgun'un eşi, bir gün önce kayıp ihbarında bulunmuştu.
- Cinayeti, binanın kapıcısı ve kadının sevgilisi olduğu öğrenilen Siraç K. itiraf etti.
- Siraç K., ifadesinde, kadının sürekli para istemesi üzerine çıkan tartışmada demirle vurarak öldürdüğünü belirtti.
Diyarbakır'da kan donduran bir cinayet işlendi. Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş dairede, konut sahibi tarafından çöp poşetinin içinde kadın cesedi bulundu.
Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı, Rusya üzerinden arktik hava dalgası geliyor
KOCASI KAYIP İHBARI YAPMIŞ
Sabah'ın haberine göre ihbar üzerine eve çok sayıda ekip sevk edilirken cesedin Sümeyye Durgun'a ait olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki kadının evli olduğu ve 1 gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.
SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ
Cinayetin aydınlatılması için kamera görüntüleri takip edilirken kadının telefonu da incelemeye alındı. Şahsın en son Siraç K. adlı kişiyle görüştüğü, bu kişinin de ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Siraç K.'nın cesedin bulunduğu binanın kapıcısı olduğu, taksiyle eve gelen kadınla boş dairede görüştüğü belirtildi. Öte yandan Siraç K. ifadesinde, Sümeyye'nin kendisinden sürekli para istediğini iddia ederek olay günü de tartıştıktan sonra demirle kafasına vurup öldürdüğünü söyledi.