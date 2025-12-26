Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un boş bir dairede çöp poşetinde cesedi bulundu. Evli olduğu öğrenilen kadının, apartmanın kapıcısı Siraç K. ile görüştüğü ve çıkan tartışmada öldürüldüğü öğrenildi.

Diyarbakır'da kan donduran bir cinayet işlendi. Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş dairede, konut sahibi tarafından çöp poşetinin içinde kadın cesedi bulundu.

KOCASI KAYIP İHBARI YAPMIŞ

Sabah'ın haberine göre ihbar üzerine eve çok sayıda ekip sevk edilirken cesedin Sümeyye Durgun'a ait olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki kadının evli olduğu ve 1 gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

Çöp poşetinde cesedi bulundu! Katil, kapıcı sevgili çıktı... Sebebi kan dondurdu

SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetin aydınlatılması için kamera görüntüleri takip edilirken kadının telefonu da incelemeye alındı. Şahsın en son Siraç K. adlı kişiyle görüştüğü, bu kişinin de ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Siraç K.'nın cesedin bulunduğu binanın kapıcısı olduğu, taksiyle eve gelen kadınla boş dairede görüştüğü belirtildi. Öte yandan Siraç K. ifadesinde, Sümeyye'nin kendisinden sürekli para istediğini iddia ederek olay günü de tartıştıktan sonra demirle kafasına vurup öldürdüğünü söyledi.

