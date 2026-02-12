İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın sosyal medya üzerinden kılık ve kıyafetine hakaret ettiği Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret etti. Korkmaz tutuklanmış ve partiden ihraç edilmişti.

İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık ve kıyafeti üzerinden hakaret etmişti.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Korkmaz'ın paylaşımının kamuoyunda geniş yankı uyandırması sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili resen soruşturma başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalanan Korkmaz, sorgusu akabinde 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve partisinden ihraç edilmişti.

GÜNEŞ'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Yaşananların ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Emin Korkmaz'ın ifadelerini reddettiklerini belirterek sert eleştirilerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Başkan Güneş'i ziyaret edeceğini açıklayan Dervişoğlu, bugün Mihalgazi İlçesi'ne geldi. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kapıda karşılayarak makamında ağırladı.

Dervişoğlu, ⁠"Cinsiyet, inanç, örf, adet ve gelenekler üzerinden yapılan bu paylaşım ve ifadeler toplumsal birliğimize zarar verdiği kadar geleceğimize de olumsuz izler bırakıyor. O izlerin yaşanmaması için hafızamızda yer etmemesi için de üstlenilmesi icap eden mesuliyetler var" dedi.

