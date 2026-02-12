TBMM'de yemin eden Adalet Bakanı Akın Gürlek'i engellemeye çalışan CHP'liler, kürsüyü işgal etti. Çıkan arbedede ön saflardan yer alan AK Partili Osman Gökçek, "Hepsi bakanımızı hedef aldı, biz de araya girdik. Biz durup dururken mi saldırdık? Hiç pişmanlık duymuyorum. Hepsine gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, dün TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALDILAR

Ancak yemin öncesi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz alarak, Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi devam ederken siyasi bir makama atamasının yapılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ise Anayasa ve İçtüzüğün Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atanması ve yemin etmesine ilişkin ilgili hükümlerini okudu.

Meclis'teki kavgada ön saftaydı! Osman Gökçek yaşananları anlattı: Gereken cevabı verip evlerine gönderdik

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

Bozdağ'ın, konuşmalar sonrası Adalet Bakanı Gürlek'i yemin etmek üzere kürsüye davet etmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Emir de kürsüye doğru hareket etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsünün etrafını sardı. CHP'li milletvekillerinin de kürsüye yönelmesi üzerine milletvekilleri arasında çıkan arbede nedeniyle Bozdağ, oturuma ara verdi.

Meclis'teki kavgada ön saftaydı! Osman Gökçek yaşananları anlattı: Gereken cevabı verip evlerine gönderdik

Aranın ardından Gürlek ve Çiftçi, kürsüye gelerek yemin etti. AK Parti milletvekilleri kürsünün etrafında durarak her iki bakanı alkışlarken CHP milletvekilleri de protestolarını sürdürdü. Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin etmesinin ardından Bozdağ tarafından oturuma ara verildi.

GÖKÇEK: KİMSEYE DURUP DURURKEN SALDIRMADIK

Çıkan arbedede bakanları korumak için en önde bulunan isimlerden olan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yaşananları anlattı. Gökçek, şunları söyledi: "Sayın Bakanımız Akın Gürlek, bakanların oturduğu yerde oturuyor. Ben oraya giderek bakanımıza karşı hamle yapmalarına karşı orada bekledim. Özgür Özel'in yemin ettiği bir günde biz kürsüyü işgal etsek bize nasıl tepki verirlerdi? Bakanımızın olduğu kürsüye saldırıya geçtiler. Kitap atıp sinkaflı kelimeler söylediler. Bunlar, insanları gerecek ve insanları şiddete yöneltecek bir hareket. Sayın Tanal benim bakanımın üzerine, ne yapacağı belli olmayacak şekilde yürürse burada biz de tabii ki de hareket yapacağız. Mahmut Tanal saldırmaya kalkınca ben de AK Parti'nin vekili olarak bunu engelledim.

Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Yarın tekrar demokratik hakkımızı engellemeye kalkarlarsa yine yapmaktan geri duymam. Bana yumruk gelmedi. Bir yumruk sıyırdı diyebilirim. Biz durup dururken mi saldırdık? Hiç pişmanlık duymuyorum. Hepsi tek başıma bana saldırıyorlar, görüntülerde görünüyor, hepsine gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik"



Haberle İlgili Daha Fazlası