Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti. Domenico Tedesco'nun Fransız yıldızı bu hafta oynanacak ve sezonun en kritik maçlarından biri olan Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başlatıp başlatmayacağı merak konusuydu. İtalyan çalıştırıcı kararını verdi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde yeni transfer N'Golo Kante'nin durumu merak konusu.

KANTE KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçında Fransız yıldızı beğendi. 34 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor maçına da ilk 11'de başlyacağı belirtildi.

N'Golo Kante

İLK 11 NETLEŞİYOR

Tedesco'nun planında orta sahada Kante-Guendouzi-Asensio olacak. Sol kanatta, son maçta 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'nun yer alması bekleniyor. Tedesco'nun, sağ kanat için maç günü son kararını vereceği; Anthony Musaba ya da Dorgeles Nene'yi sahaya süreceği aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu

