Domenico Tedesco'nun Trabzonspor maçı planı: N'Golo Kante kararı belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti. Domenico Tedesco'nun Fransız yıldızı bu hafta oynanacak ve sezonun en kritik maçlarından biri olan Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başlatıp başlatmayacağı merak konusuydu. İtalyan çalıştırıcı kararını verdi.
- Domenico Tedesco, N'Golo Kante'yi Gençlerbirliği karşısında beğendi.
- Kante'nin Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
- Tedesco'nun orta saha planında Kante, Guendouzi ve Asensio yer alıyor.
- Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Musaba veya Nene oynayacak.
Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde yeni transfer N'Golo Kante'nin durumu merak konusu.
KANTE KARARI
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçında Fransız yıldızı beğendi. 34 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor maçına da ilk 11'de başlyacağı belirtildi.
İLK 11 NETLEŞİYOR
Tedesco'nun planında orta sahada Kante-Guendouzi-Asensio olacak. Sol kanatta, son maçta 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'nun yer alması bekleniyor. Tedesco'nun, sağ kanat için maç günü son kararını vereceği; Anthony Musaba ya da Dorgeles Nene'yi sahaya süreceği aktarıldı.