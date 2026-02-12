Süper Lig’in tek namağlup takımı olan sarı lacivertliler, Trabzonspor’u devirirse şampiyonluk yolunda büyük moral kazanacak. Aksi bir sonuçla rotadan sapacak.

EMİN ULUÇ - Bu sezon 21 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlikle Süper Lig’de yenilmeyen tek takım olarak şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, en zorlu sınavını Trabzon deplasmanında verecek.

Fener için tek ihtimalli! Puan kaybına tahammülü olmayan Kanarya'nın Karadeniz'de galibiyetten başka şansı yok

BİR TAŞLA ÇOK KUŞ

Kadıköy’deki karşılaşmada rakibinin namağlup ünvanına son veren sarı lacivertliler, Karadeniz’deki zorlu maçtan da galibiyetle çıkması hâlinde ne âlâ. Tedesco ve öğrencileri, bir maçtan çok daha fazlasını temsil eden bu mücadeleyi kazanırsa bir taşla çok kuş vurmuş olacak. Hem yenilmezlik serisi sürecek hem Trabzon’la fark açılacak hem de Galatasaray’ın üstündeki baskı artacak.

HERKES MESAİDE

Ancak beraberlik bile Fenerbahçe için büyük bir kayıp olacak. Galatasaray’ın evinde Eyüp’ü ağırlayacağı haftada Trabzon’a puan kaybetmek büyük ihtimalle zirve yarışında bir kopma doğuracak. Yenilgi ise aynı zamanda namağlup ünvanının kaybedilmesi yani psikolojik bir yıkım olacak. Tüm bu gerçeklerin farkında olan Domenico Tedesco oyuncularına dev maça hazırlarken fiziksel olduğu kadar mental çalışmalara da özen gösteriyor. Yönetim de de teknik heyetle koordineli bir şekilde takımın Trabzon’dan zaferle dönmesi için mesai harcıyor.

BİTMEYEN SEVDA! FRED’İ İSTİYORLAR

Kante transferiyle takımdan ayrılması planlanan ancak yaşanan rötar sebebiyle elde kalan Fred hâlâ Fenerbahçe’den ayrılabilir. Kış transfer döneminin 4 Mart’a kadar açık olduğu Brezilya’dan Atletico Mineiro, Fred sevdasından vazgeçmiş değil. Kulübün Spor Operasyonları Direktörü Paulo Bracks, “kapımız ona sonuna kadar” açıklamasıyla Fred’e ilgilerinin sürdüğünü itiraf etti. Fenerbahçe’nin iyi bir teklif gelmesi halinde Fred’i göndermesi bekleniyor.

KAZANMAYA ALIŞIK

Bu sezon Kadıköy’de Trabzonspor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’nin son 10 maçta da bordo mavili ekibe bariz üstünlüğü bulunuyor. Galibiyetlerde 6-3 önde olan sarı lacivertliler, son 4 maçı kazanırken, Trabzon’daki son

iki buluşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

