ABD, yaklaşık 10 yıldır konuşlandığı, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişimindeki stratejik Tenef Üssü’nden çekildi. Üs Suriye ordusu tarafından devralındı. ABD güçlerinin Ürdün sınırları içindeki Kule 22 Üssü’ne geçtiği belirtilirken, bölgedeki askeri dengelere ilişkin yeni bir dönemin başladığı değerlendiriliyor.

ABD, Ürdün ve Irak sınırıyla kesişen Suriye'deki Tenef Üssü'nden çekildi. Suriye hükümeti kaynakları, Suriye ordusunun üssü teslim alarak burada konuşlandığını aktardı.

ABD KULE 22 ÜSSÜ'NE ÇEKİLDİ

ABD'nin Tenef Üssü'ne 22 kilometre mesafede Ürdün sınırları içindeki Kule 22 Üssü'ne çekildiği belirtildi. Ürdün sınırları içindeki Kule 22 Üssü ile Suriye'deki Tenef Üssü arasında 22 kilometrelik mesafe bulunuyor.

Tenef'te bir dönem 200 civarında ABD askerinin bulunduğu aktarılırken, Kule 22'de konuşlu ABD askeri sayısına ilişkin ise kesin veri bulunmuyor.

ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda İran destekli gruplar ve terör örgütü DEAŞ'ın askeri faaliyetlerini gözetlemek için üssü kullanmıştı.

