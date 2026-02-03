Terör örgütü YPG/SDG ile 30 Ocak’ta varılan anlaşma uygulanmaya başlandı. Suriye güvenlik güçleri teröristlerin işgali altındaki bölgelere girdi.

YILMAZ BİLGEN - Suriye’de Şam yönetimi ve terör örgütü PKK kontrolündeki YPG/SDG arasında 30 Ocak’ta varılan ateşkes ile entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına başlandı.

Haseke İç Güvenlik Birimleri Komutanı Tuğgeneral Merv el-Ali, YPG işgali altındaki Haseke’ye girecek birimlere yönelik yaptığı konuşmada “Güvenlik görevlerinin titizlikle ve belirlenen planlar dahilinde yürütülmesi, yasalara ve yönetmeliklere tam bağlılık sağlanması, kamu düzeninin korunması ile sivillerin can ve mal güvenliğinin muhafaza edilmesi temel önceliğimizdir” dedi.

Suriye terör işgalinden kurtarılıyor! Haseke tamam, sıra Kamışlı'da

GÜVENLİK GÜÇLERİ COŞKUYLA KARŞILANDI

Bunun ardından Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy Haseke’ye girdi. Terör örgütünün “sabah 06.00 ile akşam 21.00 arasında sokağa çıkma yasağına” uymayan halk, Suriye güvenlik güçlerini coşkuyla karşıladı.

Öte yandan Suriye güvenlik güçleri, örgütün işgali altındaki Ayn el-Arab ilçesinin güneyindeki Şuyuk köyüne de girdi. Güvenlik tedbirleri artırılırken Birleşmiş Milletlere bağlı farklı kuruluşlara ait pankartların asılı olduğu 24 kamyonetten oluşan insani yardım konvoyu da bölgeye gönderildi. Haseke sonrası Suriye güvenlik güçleri Kamışlı’ya gidecek konvoy için hazırlıklara başladı. Haseke, Ayn el-Arab ve Kamışlı’da bulunan PKK kadrolarının Affin, Şeyh Maksut başta olmak üzere belirlenen bölgelere sahte kimliklerle sızmaya çalıştığı tespit edildi.

MİT bölgede yaşanan gelişmeleri yakından izliyor. Türk İstihbaratı da Avrupa, Irak, İran ve Türkiye’den bütün teröristlerin tasnif edilip bölgeden çıkarılmasında etkin rol oynuyor. Türk hava unsurları da sahada yaşananları anbean izliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası