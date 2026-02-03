‘Müziğin Oscar’ları diye bilinen Grammy’ye sanat değil, siyaset damga vurdu. Birçok şarkıcı Trump’ın göçmen politikasını ve polis cinayetlerini eleştirdi.

MURAT ÖZTEKİN - Müziğin Oscar’ları olarak anılan Grammy Ödülleri, yine gerilimli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede ödüllerden ziyade Donald Trump karşıtı protestolar konuşuldu…

ABD’nin Los Angeles şehrinde önceki gece 68. defa düzenlenen ödüllerde bazı meşhur isimler, iki kişiyi öldürmeleriyle ABD’de gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerini protesto etti. Sanatçılar Trump idaresinin göçmen politikalarına reaksiyon gösterdi.

KÜFÜRLÜ TEPKİYE SANSÜR

Onlardan biri olan şarkıcı Billie Eilish “Çalıntı topraklarda kimse yasa dışı değildir” dedi. Eilish’in sözlerinin küfürlü kısmı TV’de sansürlendi. Bad Bunny ise “ICE defol” ifadesini kullanıp şöyle devam etti: Biz barbar değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz.

Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, “ICE defol” yazılı rozetlerle törende boy gösterdi.

Gecede öne çıkan ödüller ise şöyle oldu: Olivia Dean, en iyi yeni sanatçı ödülünü kazanırken, Billie Eilish ise “Wildfl ower” adlı single’ıyla yılın şarkısı kategorisinde birinciliği elde etti. Bad Bunny de İngilizce olmayan bir albümle yılın albümü Grammy’sini kazanan ilk sanatçı olarak tarihe geçti.

"SEYREDİLEMEZ VE ÇOK KÖTÜ"

ABD Başkanı Donald Trump ise Grammy Ödüllerinde kendisine yöneltilen sert sözlere sessiz kalmadı. Sunucu Trevor Noah'ın Epstein Adası göndermesine tepki gösteren Trump "Epstein Adası'na hiç gitmedim, yakınından bile geçmedim. Bu akşamki yalan ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, 'Sahte Haber Medyası' dâhil kimse beni bununla suçlamamıştı" ifadelerini kullandı.

Trump, Grammy Ödüllerinin seyredilemeyecek kadar kötü olduğunu da söyledi.

