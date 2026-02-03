Hatay’da Berkan Karakaya adlı genç, Asi Nehri’ne düşerek akıntıya kapıldı. Karakaya'yı bulmak için çok sayıda ekip şiddetli yağışa rağmen arama çalışması başlattı.

Olay, Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde arıtma tesisi mevkiinde meydana geldi. Asi Nehri’ne düşen Berkan Karakaya, akıntıya kapılarak kayboldu. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asi Nehri’ne düşen genç kayıplara karıştı! Çok sayıda ekip arama çalışması başlattı

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akşam saatlerinden bu yana kayıp şahsı bulmak için nehirde su altı ve su üstü arama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, şiddetli yağışa rağmen ekipler sazlık alanlar da dahil olmak üzere geniş çaplı tarama çalışmalarına devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası