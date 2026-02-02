Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında ziyarete açılan Avrupa'nın en büyük kar labirenti “Snowlandia”, 3 bin metrekareyi bulan büyüklüğüyle turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Polonya’nın Zakopane kentinde Avrupa’nın en büyük kar labirenti ziyaretçilerini ağırlıyor. İlk kez 2015-2016 kış sezonunda 2500 metrekarelik bir alanla hayata geçirilen labirent, şu anda 3000 metrekare büyüklüğü ile Avrupa'nın en büyük kar labirenti olma özelliğini taşıyor.

Turistler bu labirente akın ediyor! Avrupanın en büyüğü: Gencinden yaşlısına herkesi büyülüyor

GEREKLİ KARIN ÜRETİLMESİ BİR AY SÜRDÜ

Ocak ortasından Mart ortasına kadar açık kalan mevsimlik cazibe merkezi Snowlandia, bu yıl hava koşulları nedeniyle 2 hafta geç açıldı. Merkezin açılışı için gerekli miktarda yapay karın üretilmesi yaklaşık bir ay sürerken, hazırlıklar sadece sıfırın altındaki sıcaklıklarda yapılabiliyor. Karın hızla erimesine neden olan sıcak ve kuru yapıdaki Halna rüzgarı, Snowlandia için büyük tehdit oluşturuyor.

Turistler bu labirente akın ediyor! Avrupanın en büyüğü: Gencinden yaşlısına herkesi büyülüyor

İlk kez 2015-2016 kış sezonunda 2500 metrekarelik bir alanla hayata geçirilen labirent, şu anda 3000 metrekare büyüklüğü ile Avrupa'nın en büyük kar labirenti olma özelliğini taşıyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Koreli rapçinin giydiği Uşakspor ceketi sosyal medyayı sallamıştı: Fiyatı belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası