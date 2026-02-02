Yozgat Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin, ismiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Çocuk yaşlı demeden herkesin kendisine 'Abi' dediğini belirten muhtar, "Biz de herkesin ağabeyi olmaya çalışıyoruz. Abi olmak sadece bir isim değil, bir duruştur" dedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin, sıra dışı ismi ve köklü aile hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

"Boğazlıyan'ın tek Abi'si benim" diyen Muhtar Şahin, sadece adıyla değil, mahalle halkına yaklaşımıyla da gerçek bir ağabey gibi hizmet etmeyi ilke edindiğini ifade ediyor.

İSMİNİ BABASI VERMİŞ

Ailesinin köklerinin Karamanoğulları'na dayandığını belirten Şahin, kuşaktan kuşağa aktarılan isim geleneğini şu sözlerle anlattı: "Biz Konya'dan gelmeyiz, Karamanoğullarıyız. Konya'da bir Abi'miz vardı, birinci kuşaktı. İkinci ve üçüncü kuşak Selanik'teydi. Babam da nesil devam etsin diye dördüncü kuşak olarak bana Abi ismini verdi."

Bu muhtara çocuklar da yaşlılar da Abi diyor! İsmiyle dikkatleri çekti

YEĞENLERİ DE 'ABİ' DİYOR

"Makamın ne olursa olsun bana Abi demek zorundasın" sözleriyle çevresindekileri gülümseten Muhtar Abi Şahin, bu ismin kendisine önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayarak, "Biz de herkesin ağabeyi olmaya çalışıyoruz. Abi olmak sadece bir isim değil, bir duruştur" dedi.

Beş çocuk babası olan Abi Şahin, geleneği kendi çocuklarına taşımadığını da belirtti. "Sülalede bir tane Abi olsun yeter. O da var çok şükür" diyen Şahin, yeğenlerinin yaşadığı tatlı karışıklığı ise tebessümle anlattı: "Abi Emmi diyemiyorlar, Abi Dayı diyemiyorlar. Onlar da bana sadece Abi diyor."

Bu muhtara çocuklar da yaşlılar da Abi diyor! İsmiyle dikkatleri çekti

Mahalle sakinleri tarafından samimiyeti ve halkla iç içe yönetim anlayışıyla takdir edilen Muhtar Abi Şahin, Eğlence Mahallesi'nde birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. ‘Boğazlıyan'ın tek Abisi' olarak anılan Muhtar Abi Şahin, ismine yakışır şekilde mahallesinin hem temsilcisi hem de ağabeyi olmayı sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası