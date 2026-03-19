ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonlarda asker göndermeyeceğini açıkladı ve “Gönderecek olsaydım, bunu size söylemezdim” dedi. Trump, İran’ın donanma, hava kuvvetleri ve savunma sistemlerini yok ettiklerini belirterek, Hark Adası dahil istedikleri hedefleri vurduklarını söyledi. Ayrıca İsrail’in İran’daki enerji tesislerine saldırmaması için Netanyahu’yu uyardığını ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ortak açıklama yaptı.

İran’a yönelik askeri operasyonlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, “Hiçbir yere asker göndermeyeceğim. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim” diye konuştu.

Trump, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin olarak, “Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Hava savunma sistemleri yok oldu. Nereye istersek orayı vuruyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor. Geçtiğimiz gece 114 füzeyi imha ettik” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’ı dünya için büyük bir tehdit olarak nitelendirerek, “İran’da gerekeni yapıyoruz. Hark Adası’nı istediğimiz zaman yok ederiz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi” diye konuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran’daki petrol ve doğal gaz tesislerine saldırmamasını söylediğini belirterek, "O artık bunu yapmayacak" dedi.

Hürmüz Boğazı’nı ABD'nin kullanmadığını söyleyen Trump, "Onu diğer herkes için savunuyoruz. NATO, boğazı savunmamıza yardım etmek istemiyor, oysa ona en çok ihtiyaç duyanlar onlar" dedi.

