Aslan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, iki senedir faizlerin düşmesinin beklendiğini belirterek, “Her sene bir şey çıkıyor. Bu sene de tam faizler düşecek diye beklerken savaş çıktı. Tabii bunlar bizi etkiliyor. Satışları da etkiliyor. Faizlerin yüksek olması insanların yatırım yapma iştahını düşürüyor. Faizin getirisi çok fazla” dedi.

Önder Çelik / MUĞLA - Bodrum Turgutreis’te Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığıyla hayata geçirilen Mavi Arya’nın üçüncü etabının tamamlandığını açıklayan Arslan, arsa hariç 120 milyon dolar yatırımla hayata geçen projenin dört mevsim yaşama uygun şekilde planlandığını kaydetti.

Artan göç, uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması ve dört mevsim yaşam talebinin güçlenmesiyle birlikte bölgede konuta talep artarak devam ediyor. Mahmut Arslan, “Bugün Bodrum’da özellikle dört mevsim yaşama uygun ve markalı konut projelerine talep ciddi şekilde artıyor. İlk iki etapta yaşam başladı. Üçüncü etabı 2026 yılı ikinci yarısı itibarıyla tamamlıyoruz. Konsepti itibarıyla ilk planda toplu satışa da açık bir yapı oluşturduk” diye konuştu. Projede metrekare fiyatlarının 5 bin-5 bin 500 avrodan başladığını ifade eden Arslan, dört yılda projenin yüzde 60-70 değerlendiğini söyledi. 2022’de başlayan ve bu yıl itibarıyla tüm etapları bitirilen projede 343 konut bulunuyor. Ankara ve İstanbul’da devam eden projeleri olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu: “Yeni projelere de başlıyoruz. İstanbul’da yeni inşaatına başladığımız Göktürk’te bir projemiz var. Başakşehir’de bir projemiz var. Kayaşehir’dekinin inşaatını bitirdik. Ankara’da iki tane büyük projeye başlayacağız. Birisi AVM ve rezidans, diğeri konut ağırlıklı olacak.”

BODRUM’UN SU KRİZİNE DENİZDEN ÇÖZÜM

Mavi Arya projesinde Bodrum’un kronikleşmiş su ve elektrik problemi çözülüyor. Proje kapsamında kurulan reverse osmos sistemli arıtma altyapısı ile deniz suyunun kullanım suyuna dönüştürülmesi sağlanıyor. 800 tonluk arıtılmış kullanım suyu ve 400 tonluk ham su deposu ile su kesintilerinin önüne geçiliyor. Ayrıca bütün kullanım alanlarını kapsayan gelişmiş jeneratör sistemi sayesinde muhtemel elektrik kesintilerinde yaşam kalitesi etkilenmiyor.

