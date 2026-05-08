Türkiye genelinde Mart 2026’da 40 bin 380 TL olarak ölçülen ortalama konut metrekare fiyatı, Nisan 2026’da 39 bin 939 TL’ye geriledi. Böylece 5 yıllık veri setinde ilk defa “nominal” fiyat düşüşü de gerçekleşmiş oldu. Uzmanlar, jeopolitik riskler ve yükselen faizlere dikkat çekerek “Yatırımcı beklemeye geçti. Satılık konut ilanlarının yayında kalma süresi uzadı. Reel olarak konutta değer kaybı sürebilir” görüşünü aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türk halkının altından sonra ikinci yatırım tercihi olan konut fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Uzun bir süredir reel anlamda değer kaybı yaşanan konut fiyatlarında, 5 yıllık veri serisinde ilk defa nominal olarak da düşüş gözlemlendi. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen verilere göre;

-Mart 2026’da 40 bin 380 TL olan Türkiye geneli ortalama konut metrekare fiyatı, Nisan 2026’da 39 bin 939 TL’ye geriledi.

-Sadece “daire” nitelikli konutlarda da ortalama metrekare fiyatı, geçen ay 38 bin 890 TL’den 38 bin 754 TL’ye düştü.

EN PAHALI İLLER

Nisan 2026 verilerine göre “daire” nitelikli konutlarda metrekare fiyatı en pahalı 5 il şöyle sıralandı:

-Muğla: 66.643 TL/m2

-İstanbul: 61.658 TL/m2

-Antalya: 52.631 TL/m2

-Çanakkale: 49.518 TL/m2

-İzmir: 47.813 TL/m2

EN UCUZ İLLER

Yine geçen ay metrekare fiyatı en ucuz 5 il ise şunlar oldu:

-Kilis: 16.053 TL/m2

-Kars: 23.971 TL/m2

-Hakkâri: 21.341 TL/m2

-Kırıkkale: 22.762 TL/m2

-Bitlis: 24.846 TL/m2

SAVAŞ ETKİSİ

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, Orta Doğu’daki savaşla birlikte belirsizliğin arttığını belirterek, “Yatırımcı beklemeye geçti. Satılık konut ilanlarının yayında kalma süresi uzadı. Bu, satışların hızlı gerçekleşmediğinin bir göstergesi. Dolayısıyla şu anda alıcının eli güçlü. Konut fiyatlarının stabil seyri de alıcıları ‘bekle-gör’ konumunda tutuyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Son olarak BETAM tarafından açıklanan şubat raporunda da satılık konut ilanlarının yayında kalma süresinin 3,9 gün uzadığı tespit edilmişti. Konut talep endeksi de %-5,2 gerilemişti.

YÜKSEK FAİZ ETKİSİ

Savaş döneminde faizlerin yükselmesinin de konut piyasasını 2 türlü etkilediği ifade ediliyor. Uzmanlar, yüksek TL getirisinin “mevduat” veya “para piyasası fonları” gibi alternatifleri bir defa daha öne çıkardığını belirterek “Öte yandan konut kredisi faizlerinde de yeniden yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Faizden kaynaklanan bu iki faktör de konuta piyasasına yön veriyor" görüşünü aktarıyor.

MARTTA SATIŞLAR GERİLEDİ

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre %2,1 gerilemiş ve 113 bin 367 adet olarak gerçekleşmişti. TCMB’nin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verilerinde ise mart ayında %2’lik artış yaşanmış ancak yıllık bazda reel düşüş %-3,4 olmuştu.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarının 2023 yılının ortasında ulaştığı zirve seviyesine kıyasla reel olarak yaklaşık %18-20 oranında daha aşağıda bir noktada bulunduğunu belirterek, “Konut fiyatları önümüzdeki bir yıl boyunca reel olarak negatif tarafta kalmaya devam edebilir ve enflasyona karşı başarılı bir performans göstermeyebilir” uyarısında bulundu.

KONUTTA ALIM FIRSATI VAR MI?

Nisan ayında enflasyonun %4’ü aştığını hatırlatan Dr. Ahmet Büyükduman, geçen ay konutta reel kaybın yükseldiğini aktararak “Fiyatlardaki bu reel zayıflamaya rağmen satış adetleri büyük bir değişim göstermiyor” dedi. Dr. Büyükduman, konutta fiyatların reel olarak düşmesinin bir kesim için ise fırsat kollama ve alım iştahını beraberinde getirdiğini ifade ediyor.

