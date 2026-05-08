Anadolu Ajansı
MHK'dan beklenen açıklama geldi: Süper Lig'de 33'üncü hafta hakemleri
Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği, Beşiktaş-Trabzonspor maçına da sahne olacak Trendyol Süper Lig 33'üncü hafta mücadelesinde hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Süper Lig 33'üncü hafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.
- Maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
- Galatasaray-Antalyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek.
- Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
- Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesine Atilla Karaoğlan atanacak.
- Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler görev alacak.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay
Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
