RAMS Park'ta ev sahibi ekibin 3-0'lık skorla kazandığı Galatasaray-Fenerbahçe maçında düdük çalan Yasin Kol'a verilen not belli oldu. FIFA kokartı olmamasına rağmen derbiye atanması tepki çeken Kol, 2 takım lehine de penaltı kararı verirken, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'a ikinci sarıdan kırmızı kart göstermişti.

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan "şampiyonluk derbisi"nde Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetirken, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) verdiği not ortaya çıktı.

Yasin Kol, Fenerbhaçe kalecisi Ederson'a 62'nci dakikada kırmızı kart gösterdi.

8.8 PUAN: ÇOK İYİ YÖNETİM

HT Spor'da yer alan habere göre; derbide düdük çalan Yasin Kol'a 8.8 puan verildi. MHK'nın belirlediği bu puan, "Çok iyi/mükemmel"bir yönetim" anlamına geliyor.

Yasin Kol, ilk yarıda Fenerbahçe, ikinci yarıda Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi.

"SONUCA ETKİ EDEN HATASI YOK"

10 üzerinden yapılan değerlendirmede 8.8 ve üzeri notlar, "hakemin maçın sonucuna doğrudan etki edecek kritik hatalar yapmadığını ve oyunu yüksek standartta yönettiğini" ifade ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası