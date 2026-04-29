MHK puan verdi: Ülkenin konuştuğu Yasin Kol'un derbi notu ortaya çıktı
RAMS Park'ta ev sahibi ekibin 3-0'lık skorla kazandığı Galatasaray-Fenerbahçe maçında düdük çalan Yasin Kol'a verilen not belli oldu. FIFA kokartı olmamasına rağmen derbiye atanması tepki çeken Kol, 2 takım lehine de penaltı kararı verirken, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'a ikinci sarıdan kırmızı kart göstermişti.
Süper Lig'in 31'inci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Yasin Kol'un, Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) aldığı puan ortaya çıktı.
- Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçı hakem Yasin Kol yönetti.
- Yasin Kol'a MHK tarafından 8.8 puan verildi.
- Bu puan, hakemin "Çok iyi/mükemmel" bir yönetim sergilediği anlamına geliyor.
- 10 üzerinden yapılan değerlendirmede 8.8 ve üzeri notlar, hakemin maçın sonucuna doğrudan etki edecek kritik hata yapmadığını gösteriyor.
Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan "şampiyonluk derbisi"nde Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetirken, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) verdiği not ortaya çıktı.
8.8 PUAN: ÇOK İYİ YÖNETİM
HT Spor'da yer alan habere göre; derbide düdük çalan Yasin Kol'a 8.8 puan verildi. MHK'nın belirlediği bu puan, "Çok iyi/mükemmel"bir yönetim" anlamına geliyor.
"SONUCA ETKİ EDEN HATASI YOK"
10 üzerinden yapılan değerlendirmede 8.8 ve üzeri notlar, "hakemin maçın sonucuna doğrudan etki edecek kritik hatalar yapmadığını ve oyunu yüksek standartta yönettiğini" ifade ediyor.
ÖNERİLEN HABERLER
Dev derbide Yasin Kol'un kararları doğru mu? 'Trio'da eski hakemlerden net yorumlar
