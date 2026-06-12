Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden ve iş insanı Sadettin Saran'ın, bir süre önce trafik kazasına karışan lüks otomobilini satışa çıkardığı ortaya çıktı. Yüksek segmentte yer alan aracın satış ilanı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Saran’ın kendi adıyla satışa çıkardığı hasarlı aracın fiyatı şaşırttı.

Sadettin Saran'ın, geçmişte kazaya karışan milyonluk aracını elden çıkarmak için satışa çıkardığı öğrenildi. İnternet üzerinden yayımlanan ilanda, 2024 model BMW 740d xDrive Pure Excellence model aracın 13 milyon 250 bin TL bedelle satışa sunulduğu görüldü. Lüks sedanın ilanında yer alan detaylar, otomobil meraklılarının dikkatini çekerken, aracın geçmişte ciddi bir kazaya karışmış olması da ilgi uyandırdı.

Sadettin Saran kazalı aracını satıyor! Hasar kaydı ve fiyatı dikkat çekti

İLANI KENDİ ADIYLA AÇTI

İlanla ilgili en dikkat çekici noktalardan biri, aracın doğrudan Sadettin Saran adına satışa sunulması oldu. Yüksek fiyatlı ve prestij segmentindeki araçların çoğunlukla galeriler, danışmanlık şirketleri ya da vekalet verilen kişiler aracılığıyla satışa çıkarıldığı bilinirken, Saran'ın ilanı bizzat kendi adına yayımlaması dikkatlerden kaçmadı.

Sadettin Saran kazalı aracını satıyor! Hasar kaydı ve fiyatı dikkat çekti

3 MİLYON TL'Yİ AŞAN HASAR KAYDI

Satış ilanında öne çıkan bir diğer detay ise aracın hasar geçmişi oldu. İlanda yer alan bilgilere göre, lüks otomobilin 3 milyon TL'nin üzerinde hasar kaydı bulunuyor. Daha önce trafik kazasına karıştığı bilinen aracın, kapsamlı onarım sürecinin ardından satışa çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Yüksek hasar kaydına rağmen aracın belirlenen satış fiyatı ve teknik özellikleri, otomobil tutkunları arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Özellikle üst segment otomobillere ilgi duyan kullanıcılar, aracın geçmişi ve satış süreciyle ilgili detayları yakından takip etmeye başladı. Daha şimdiden aracın satış ilanı, kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı.

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