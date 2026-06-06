Kadıköy'de Sadettin Saran'a büyük destek: Şampiyonluk gelse de veda edecektim
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde, kongre üyelerine veda konuşması yaptı.
- Sadettin Saran, şampiyonluğa odaklanmak istediklerini ancak bazı kesimlerin ısrarla kongreye odaklandığını ifade etti.
- Saran, kimseye kırgınlıkla ayrılmadığını, şampiyonluk kupasının gelmesi durumunda da bugün veda edeceğini belirtti.
- Açıklamasının ardından Saran lehine tezahüratlar yapıldı.
- Eylül 2025'te yapılan seçimde Ali Koç'u yenen Fenerbahçe Başkanı olduğu belirtildi.
- Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarılarak alandan ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Sadettin Saran, kongre üyelerine seslendi. Saran, "Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti. Buna rağmen buradan kimseye kırgınlıkla ayrılmıyorum. O kupa gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım. Çünkü bu bir maçın, bir kupanın kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı" ifadelerini kullandı.
TRİBÜNLERİ TEK TEK SELAMLADI
61 yaşındaki iş adamı, "Fenerbahçe dünden büyüktür, bugünden büyüktür, hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe! Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin" dedi.
Chobani Stadyumu'nda açıklamasının ardından Saran lehine tezahüratlar yapıldı. Eylül 2025'te gerçekleştirilen seçimde Ali Koç'u yenen Fenerbahçe Başkanı, büyük desteğe tribünleri selamlayarak karşılık verdi.
Saha kenarında Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarılıp bir süre sohbet eden Sadettin Saran, daha sonra alandan ayrıldı.