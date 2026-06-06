Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde, kongre üyelerine veda konuşması yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Sadettin Saran, kongre üyelerine seslendi. Saran, "Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti. Buna rağmen buradan kimseye kırgınlıkla ayrılmıyorum. O kupa gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım. Çünkü bu bir maçın, bir kupanın kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, 9 ay Fenerbahçe Başkanlığı yaptı.

TRİBÜNLERİ TEK TEK SELAMLADI

61 yaşındaki iş adamı, "Fenerbahçe dünden büyüktür, bugünden büyüktür, hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe! Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin" dedi.

Chobani Stadyumu'nda açıklamasının ardından Saran lehine tezahüratlar yapıldı. Eylül 2025'te gerçekleştirilen seçimde Ali Koç'u yenen Fenerbahçe Başkanı, büyük desteğe tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

Şekip Mosturoğlu - Sadettin Saran

Saha kenarında Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarılıp bir süre sohbet eden Sadettin Saran, daha sonra alandan ayrıldı.

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