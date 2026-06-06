Fenerbahçe'de Genel Sekreter Burak Kızılhan, eski başkan Ali Koç'un görev süresi boyunca kulübe bağışladığı ve karşılıksız sağladığı kaynağın, kamuoyunda konuşılandan iki kat fazla olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Haziran 2025-21 Eylül 2025 dönemine ilişkin mali raporla ilgili açıklama yaptı.

Burak Kızılhan

"KREDİ BAKİYESİ 69 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ"

Sarı-lacivertli kulübün finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını belirten Kızılhan,"Bu süreçte önceliğimiz finansal bağımsızlık hedefimizi güçlendirmek, borç yükünü azaltmak ve kulübümüzün geleceğini daha sağlam bir mali zemine inşa etmekti. Bu anlayış doğrultusunda atılan adımların başında sermaye artırımları ve finansal yeniden yapılanma süreci gelmiştir. 18 Temmuz'da sermayemizi yüzde 400 artırarak 1 milyar 250 milyona çıkardık. Sermaye artırmından elde edilen kaynak, kredi geri ödemelerinde kullanılmış ve kredi bakiyesi 69 milyon euroya kadar düşürülmüştür. 13 Ağustos 2025 tarihi itibariyle bir sermaye artışı için bir çalışma başlatılmış ve sermayemiz 6 milyar 250 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Bankalar Birliği sürecinden çıkışı mümkün kılacak hazırlıklar da bu kapsamda hazırlanarak bir sonraki döneme devredilmiştir. 20 Ocak 2026 itibarıyla kulübümüz Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak finansal bağımsızlığına kavuşmuştur" dedi.

Ali Koç, 2018-2025 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı yaptı.

"160 MİLYON EURO" İTİRAFI

Eski başkan Ali Koç'un kulübe sağladığı destekle ilgili de konuşan Burak Kızılhan, "Mali tablolarımızda da yer aldığı üzere Sayın Ali Koç'un kulübümüzden yaklaşık 80 milyon euro tutarında bir alacağı bulunmaktaydı. Sayın Başkan, bu konudaki iradesini yıllar boyunca kamuoyu önünde açıkça ortaya koymuş ve Fenerbahçe'den tek kuruş alacak talebi olmadığını ifade etmişti. Yönetim değişikliğinin ardından bu irade, pek fazla anlayamadığımız bir şekilde, ısrarla, yazılı şekilde talep edilmiş, Sayın Ali Koç da gerekli beyanı sunmuştur. Ancak şu hususun bilinmesinde de fayda görüyoruz; başkanımızın görev süresi boyunca kulübümüze bağışladığı ve karşılıksız sağladığı kaynağın toplamı bu konuşulan miktarın iki katıdır" ifadelerini kullandı.

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