Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, kritik seçim öncesi Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood'la anlaşma sağladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisinin, Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile de görüştüğü iddia ediliyordu. Milli yıldızdan Safi'nin teklifine cevap geldiği konuşuluyor.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım ile başkanlık için yarışacak Hakan Safi, sırasıyla Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood'la anlaştığını açıkladı. "Safi'nin hedefinde Hakan Çalhanoğlu'nun da olduğu" haberleri gündemden düşmüyor.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 30 maçta oynadı, 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

3 YLLIK KONTRAT, 9 MİLYON EURO MAAŞ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2021'den bu yana Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu, Safi'nin 3 yıllık teklifine "evet" dedi. Tarafların senelik 9 milyon euro maaş konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Transferin tamamlanması için kulüpler arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin, seçilmesi durumunda İtalyan ekibiyle resmi görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Demeyimli oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşmesinin son senesine girdi. İtalyan devinin, 32 yaşındaki futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bonservis isteyebileceği öğrenildi.

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