Hakan Safi'ye çok sert Luis Suarez cevabı: "Kirli strateji" dedi, fiyatı açıkladı
Portekiz kulübü Sporting'in Başkanı Federico Varandas, yıldız oyuncuları Luis Suarez ile anlaştığını açıklayan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varandas, 28 yaşındaki Kolombiyalı golcünün bonservisini de duyurdu.
- Sporting Başkanı Varandas, Hakan Safi'yi tanımadığını ancak kullandığı taktikleri bildiğini belirtti.
- Varandas, Hakan Safi'nin Luis Suarez'i transfer edebilmesi için 80 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğini vurguladı.
- Sporting Başkanı, BU stratejilerin kendilerine sökmediğini ve ters tepeceğini ifade etti.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde Sporting'in yıldızı Luis Suarez ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Portekiz kulübü, Safi'nin gündem olan sözlerine cevap verdi.
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"KULLANDIĞI TAKTİKLERİ BİLİYORUM"
Record gazetesine konuşan Sporting Başkanı Federico Varandas, "Hakan Safi'yi tanımıyorum. Ancak kampanya yöneticisinin Porto'da yaşadığını biliyorum. Kullandığı taktikleri de iyi biliyorum. Biz bunları daha önce Hjulmand'da yaşamıştık. Atletico Madrid'in teklif yaptığına yönelik haberler yazıldı ama teklif yoktu. Kirli stratejiler Sporting'e sökmez. Ters teper" ifadelerini kullandı.
"80 MİLYONJ EURDAN AŞAĞISI OLMAZ"
Hakan Safi'nin Luis Suarez'i transfer etmek için 80 milyon euro bonservis (serbest kalma bedeli) ödemesi gerektiğini vurgulayan Varandas, "Hakan Safi seçimleri kazanırsa, Luis Suarez'in bonservis bedeli 80 milyon eurodur. Bu rakamdan aşağısı olmaz. Bizimle masaya oturmasına bile gerek yok, sadece parayı ödemesi yeterli" dedi.