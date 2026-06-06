Portekiz kulübü Sporting'in Başkanı Federico Varandas, yıldız oyuncuları Luis Suarez ile anlaştığını açıklayan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varandas, 28 yaşındaki Kolombiyalı golcünün bonservisini de duyurdu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde Sporting'in yıldızı Luis Suarez ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Portekiz kulübü, Safi'nin gündem olan sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Hakan Safi, başkanlık koltuğuna oturmak için Aziz Yıldırım ile yarışacak.

"KULLANDIĞI TAKTİKLERİ BİLİYORUM"

Record gazetesine konuşan Sporting Başkanı Federico Varandas, "Hakan Safi'yi tanımıyorum. Ancak kampanya yöneticisinin Porto'da yaşadığını biliyorum. Kullandığı taktikleri de iyi biliyorum. Biz bunları daha önce Hjulmand'da yaşamıştık. Atletico Madrid'in teklif yaptığına yönelik haberler yazıldı ama teklif yoktu. Kirli stratejiler Sporting'e sökmez. Ters teper" ifadelerini kullandı.

Luis Suaraz'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

"80 MİLYONJ EURDAN AŞAĞISI OLMAZ"

Hakan Safi'nin Luis Suarez'i transfer etmek için 80 milyon euro bonservis (serbest kalma bedeli) ödemesi gerektiğini vurgulayan Varandas, "Hakan Safi seçimleri kazanırsa, Luis Suarez'in bonservis bedeli 80 milyon eurodur. Bu rakamdan aşağısı olmaz. Bizimle masaya oturmasına bile gerek yok, sadece parayı ödemesi yeterli" dedi.

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