Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin prensip anlaşması sağladığını duyurduğu milli yıldız için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında 2011-2016 yılları arasında mücadele etmişti.

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım ile başkanlık koltuğuna oturmak için yarışacak Hakan Safi, Portekiz'de Sporting Lizbon forması giyen Luis Suarez'in ardından Merih Demiral'la da anlaştığını açıkladı.

AL AHLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Seçim öncesi Safi'nin, "Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim" şeklindeki sözleri sonrası Al Ahli'den çarpıcı bir cevap geldi. Merih Demiral'ın kulübü, 28 yaşındaki milli stoperin kupalarla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Merih Demiral, 2023 yılından bu yana Al Ahli'nin başarısı için mücadele ediyor.

YORUM YAĞDI

"Al Ahli DNA'sı damarlarında akıyor" mesajının yer aldığı Suudi Arabistan ekibinin X paylaşımı, 250 binden fazla görüntülenme alırken; sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce yorum geldi.

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