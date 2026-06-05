Bütün transferleri netleştirdiklerini söyleyen Yıldırım rahat: Seçilince açıklarız
Kongredeki rakibi Hakan Safi’nin yıldız şovunu ciddiye almadığını söyleyen F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, “Biz de istersek isim söyleriz. Ama iş bitmeden konuşmayacağız” dedi.
- Aziz Yıldırım, resmi olarak bitirmeden transfer ismi açıklamayacağını ancak parasal konularda Vedat Muriç ve Serhou Guirassy ile el sıkıştığını ifade etti.
- Yıldırım'ın, Fulham'dan Harry Wilson için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
- Hakan Safi, Türkiye'de geçmişte yolu geçmiş bir teknik direktörle çalışacağını belirtti.
- Sadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran'a yasa dışı bahis reklamı davasında hapis cezası verildi.
EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de başkanlık yarışına sayılı günler kala adaylardan Hakan Safi yapacağı transferleri açıklamaya başlamışken, rakibi Aziz Yıldırım ketum duruşunu bozmadı.
BİZ İCRAAT YAPACAĞIZ
Safi’nin transfer şovunu ciddiye almayan Yıldırım, henüz yönetimde olmadıklarını hatırlatırken, “Biz de isim açıklarız. Ancak resmen bitirmeden konuşmayacağız” dedi. İsim zikretmekten kaçınan Yıldırım, Vedat Muriç ve Serhou Guirassy’i kastederek, “Parasal konularda el sıkıştık” ifadesiyle seçimi kazanınca düğmeye basacağını söyledi.
SAĞ AÇIĞA WİLSON
Göreve gelme arzusunu “Tek isteğim bu sene Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak” sözleriyle açıklayan Aziz Yıldırım, “Bu iş yıldız transferleriyle değil, doğru takımı kurarak olur” ifadesinde bulundu. Hakan Safi’nin salvolarına cevap vermekten imtina ederek tamamen kendi projelerine odaklanan Yıldırım’ın, şimdi de Fulham’ın sağ kanadı Harry Wilson için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İngilizlerin 25 milyon avro bonservis istediği 29 yaşındaki Galli futbolcu sezonu 41 maçta 11 gol, 8 asistle tamamlamıştı.
SAFİ’NİN KARARI KESİN: HOCA TANIDIK OLACAK
Luis Suarez çıkışıyla sarı lacivertli camiada heyecana sebep olan başkan adayı Hakan Safi’den Robert Lewandowski açıklaması beklenirken, hoca açıklaması geldi. Conte ile anlaştığı iddia edilen Safi, “Geçmişte Türkiye’den yolu geçmiş bir teknik direktörle çalışacağım dedim. Sözümün arkasındayım” ifadesinde bulundu. Safi’nin bu açıklamasına uyan popüler isimler Löw, Mancini, Farioli ve Montella olarak konuşuluyor.
GİGGS’İN VELİAHDI
29 yaşındaki Harry Wilson, Galler’in efsanesi Ryan Giggs’in veliahdı olarak gösteriliyor. Beşiktaş’ın da gündeminde olan sağ kanat oyuncusunun Aziz Yıldırım’ın anlaştığı isimlerden birisi olduğu konuşuluyor.
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MAHKEME 2,5 YIL VERDİ: SARAN’A HAPİS ŞOKU
S Sport kanalındaki yayınlarda yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla açılan davada Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Kenan Saran’a 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 562 bin lira adli para cezası verildi. Geçtiğimiz günlerde benzer davada Acun Ilıcalı beraat etmişti.