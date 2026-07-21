CHP'de MYK kararıyla Ankara İl Başkanlığına atanan Fahri Yıldırım'ın gece yarısı il binasına girmesi gerginliğe yol açtı. Yaşanan tartışma üzerine polis ekipleri Yıldırım ve beraberindekileri binadan çıkardı. Yıldırım, dışarıdaki partililerin protestoları eşliğinde binadan ayrıldı.

CHP Merkez Yürütme Kurulu kararıyla partinin Ankara İl Başkanlığı görevine atanan Fahri Yıldırım ve beraberindekiler, gece yarısında Kızılay'da bulunan CHP İl Başkanlığı binasına gitti.

CHP BİNASI ÖNÜNDE GERGİNLİK

O anlarda Yıldırım'ın içinde bulunduğu grup ile parti binasındakiler arasında tartışma oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yıldırım ve beraberindekiler ile partililer arasında gerginlik yaşanmaması için çevre güvenliği sağladı.

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Polisin iki grup arasında müzakere yürütmesinin ardından Yıldırım ve beraberindeki kişiler ekiplerce binadan çıkarıldı.

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Bu sırada bina dışındaki partililer, Yıldırım'ı protesto etti.

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