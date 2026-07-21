2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih takvimi belli oldu. Yayımlanan takvim doğrultusunda üniversite adayları tercih sürecini yönetebilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak/bitecek? İşte YKS 2026 tercih sürecine dair ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ve endüstri alanlarında bu yıl ilk kez açılan yükseköğretim programlarını da tercih edebilecek.



Adaylar, sonuçlarını ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. 2026 YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ADAYLAR YKS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Adaylar, ilgi ve yeteneklerine göre istihdam olanakları ve iş gücü piyasasını göz önünde bulundurarak tercihte bulunmalı.

Tercih listesi oluşturulurken istenen üniversite ve bölümler tercih listesinin ilk sıralarına yazılmalı, sonrasında ise sıralamalarına yakın olan, üstünde ve altında yer alan yükseköğretim programları, 2024 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamaları dikkate alınmalı.

YKS 2026 tercih takvimi belli oldu! YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS TERCİHİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ PUANA GÖRE Mİ YAPILMALI?

Adayların puana değil, sıralamalarına göre tercihlerde bulunmaları gerekiyor. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli faktör olmalı.

Adaylar, sağlıklı tercih yapabilmeleri için birçok yeniliklerin eklendiği YÖK ATLAS verilerine de göz atmalı.

YKS tercih döneminde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Listeyi oluştururken ilk birkaç tercih, puanın yeterli olup olmayacağı endişesine kapılmadan, sadece ilgiler göz önünde bulundurularak belirlenmeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verilmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

YKS 2026 tercih takvimi belli oldu! YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS 2026 TERCİHLERİ İÇİN DANIŞMANLIK NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, adaylara üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olması amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "tercih danışmanlığı" hizmeti verecek. Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak.

Bu süreçte adayların kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı bireyler olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.

Ayrıca üniversiteler, tercih yapacak öğrenciler için tercih fuarları düzenleyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası