Hakan Safi'den 'milli' transfer! Merih Demiral ile anlaşma tamam
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral ile anlaştıklarını açıkladı.
- Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
- Safi, Merih Demiral'ın "Seninle her yerde olurum başkanım" dediğini aktardı.
- Seçilmeleri halinde Merih Demiral ile sözleşme imzalanacak.
- Hakan Safi başkan seçilirse Al Ahli'ye Merih Demiral için 18-20 milyon Euro arası bonservis teklifi yapılacak.
- Hakan Safi'nin Luis Suarez'in ardından Hakan Çalhanoğlu'nu da açıklayabileceği iddia ediliyor.
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de seçim günü yaklaştıkça flaş transfer açıklamaları peş peşe geliyor. Başkan adayı olan Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.
"İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek" diyen Safi, "Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim" dedi.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye dikkat çeken çağrı: Gelin birleşelim
Meril Demiral ile fotoğrafını paylaşan Safi, seçilmeleri halinde milli futbolcuyla sözleşme imzalanacağını duyurdu.
BEKLENTİ 18-20 MİLYON EURO
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre; Hakan Safi başkan seçilirse, Al Ahli'ye resmi teklif yapacak. Suudi Kulübü'nün 18 ila 20 milyon Euro arasında bonservis beklentisi var.
Luis Suarez'in ardından Demiral'ı açıklayan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu'nu da açıklayabileceği iddia ediliyor.