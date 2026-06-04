Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral ile anlaştıklarını açıkladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de seçim günü yaklaştıkça flaş transfer açıklamaları peş peşe geliyor. Başkan adayı olan Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

"İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek" diyen Safi, "Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim" dedi.

Meril Demiral ile fotoğrafını paylaşan Safi, seçilmeleri halinde milli futbolcuyla sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Hakan Safiden milli transfer! Merih Demiral ile anlaşma tamam

BEKLENTİ 18-20 MİLYON EURO

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre; Hakan Safi başkan seçilirse, Al Ahli'ye resmi teklif yapacak. Suudi Kulübü'nün 18 ila 20 milyon Euro arasında bonservis beklentisi var.

Luis Suarez'in ardından Demiral'ı açıklayan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu'nu da açıklayabileceği iddia ediliyor.

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