Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye dikkat çeken çağrı: Gelin birleşelim
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç ve başkan adayı Hakan Safi’ye seslenerek seçim sürecinde ayrışma yerine birlik olunması gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Bu ayrışma Fenerbahçe’yi zor günlere götürür” ifadelerini kullandı.
- Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'ye seçim sürecinde birlik olma çağrısında bulundu.
- Yıldırım, bu çağrının amacının Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak ve gidişatı durdurmak olduğunu ifade etti.
- Kulüp içindeki ayrışmanın Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götüreceğini belirtti.
- Yıldırım daha önce de benzer bir çağrı yaptığını hatırlattı.
- Fenerbahçe'deki seçim süreci öncesinde camiadaki hareketlilik sürüyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübün eski başkanı Ali Koç ile başkan adaylarından Hakan Safi’ye seçim sürecinde birlik çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yıldırım, daha önce de benzer bir çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, kulüp içinde yaşanan ayrışmanın sona ermesi gerektiğini ifade etti.
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"BU AYRIŞMA ZOR GÜNLERE GÖTÜRÜR"
Yıldırım açıklamasında, “Seçimden önce çağrı yapıyoruz. Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç’a, Sayın Hakan Safi’ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe’yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe’yi kötü ve zor günlere götürür” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’de yaklaşan seçim süreci öncesinde kulüp içindeki hareketlilik sürerken, Yıldırım’ın açıklaması camiada dikkat çekti. Seçim sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.