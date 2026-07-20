Eyüpspor, Mardin 1969'u tek golle geçti
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig temsilcisi Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor, Bolu'da kamp yaptığı otelin sahasında Mardin 1969 ile karşı karşıya geldi.
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GALİBİYET İKİNCİ YARIDA GELDİ
Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, savunmaların ön planda olduğu devrede gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Eyüpspor, 58. dakikada Talha Ülvan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Mardin 1969 beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da Eyüpspor savunması gole izin vermedi.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Eyüpspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.