Fenerbahçe'de yeni başkan, 7 Haziran Pazar günü belli olacak. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, olağanüstü kongrede kozlarını paylaşacak. Yaklaşık 45 bin üyenin oy verme hakkının bulunduğu seçime sayılı saatler kala hangi aday yarışı önde götürüyor? Bu soruya cevap veren Ahmet Ercanlar, bugün ortaya atılan ve kısa sürede gündeme oturan "maddi destek" iddiasını da değerlendirdi.

Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçecek. Fenerbahçe'de Eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hakan Safi, kongre üyelerinin karşısına çıkmadan önce dernek ziyaretleriyle destek turlarına devam ediyor. Camiayı yakından bilen gazeteci Ahmet Ercanlar, seçimde hangi adayın önde olduğu sorusu üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SAFİ VE YILDIRIM'IN OYLARI ÇOK YAKIN"

TGRT haber canlı yayınına konuk olan Ercanlar, "Birkaç gün öncesine kadar Aziz Yıldırım önde gözüküyordu. Hakan Safi, bütün stratejisini son haftaya bırakmıştı, özellikle transferde yapacağı atakla seçimi kazanacağını düşünüyordu. Gerçekten de dün açıkladığı Luis Suarez, camiada ciddi bir heyecan oluşturdu. Fenerbahçe kongresinde 40 yaşın altında 28 bin üye var. Bu isimler, yıldız transferlerinden heyecan duyuyorlar. Yani transferler, seçime etki ediyor. Şu anda kafa kafaya, birbirine çok yakın 2 adayın seçimi gibi olacak. Oyları çok yakın görüyorum. Bugün ve yarın yapılacak transfer açıkalamaları da etkili olacak. Seçim konusunda cumartesi günü daha net konuşabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakan Safi, Ali Koç'un başkanlığı döneminde yöneticilik yaptı.

"YILDIRIM'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ AYKUT KOCAMAN"

UEFA'dan gelecek muhtemel ceza ve "limit aşımı" konusunu değerlendiren Ercanlar, Fenerbahçe'deki Aykut Kocaman gündemi hakkında, "Hakan Safi çok yüksek miktarlarda bir para koyacak. O konuda bir sıkıntısı yok. Şu anda limitlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Gelirlere göre belitrleniyor. Bu bütçeler ne kadar? UEFA, 6 ayda bir gelen raporlara göre belirliyor. Fenerbahçe'nin yeni raporunu bilmiyoruz tabii ki. Şöyle limiti aşmayacak, Hakan Safi, bu oyuncuların ücretini muhtemelen kendi cebinden ödeyecek, kulübe yük getirmemeye çalışacak. Aziz Yıldırım cephesinden de Vedat Muriqi hamlesi geldi. O transferi bitirdi gibi bir durum var. Teknik direktör olarak ise Aykut Kocaman ismi öne çıktı. Bu nedenle biraz tepki de çekti. O yüzden tam anlamıyla açıklamadı. Aldığımız bilgiler Aziz Yıldırım başkan olursa, Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağı yönünde. Oğuz Çetin de Yıldırım'ın futbol aklı olacak" şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giydi ve teknik direktörlük görevinde bulundu.

"CİDDİYETSİZ BİR İDDİA, ADAYLAR GÜLÜP GEÇİYOR"

Ahmet Ercanlar'a, "Bugün bir iddia ortaya atıldı, Hakan Safi'nin seçim sürecinde bazı kongre üyelerine maddi destek verdiğine dair. Bu oldukça ciddi bir iddia. Gerçeklik payı nedir?" sorusu yöneltildi.

Ahmet Ercanlar, TGRT Haber canlı yayınında Fenerbahçe'nin yaklaşan seçimini değerlendirdi.

Bu, her seçimden önce konuşulan bir şey. Başkan adayları, bazı organizasyonlarla üyeleri kongreye getirmeye çalışıyorlar. Otobüs kaldıranlar oluyor vesaire. Bu son derece normal, herkesin yaptığı bir olay. Ancak maddi bir karşılık olduğunu bugüne kadar hiç duymadım. Çok da inandırıcı bulmadım. Hangi birine maddi karşılık vereceksiniz ki? Yaklaşık 65 bin kongre üyesi var. Herkese bin lira verseniz, 65 milyon lira eder. Ciddiyetsiz bir iddia gibi geldi bu. Adaylara da bu iddiayı sorduğum zaman gülüp geçiyorlar, onlara da komik gelen bir iddia.

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