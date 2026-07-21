Adli tatil başlarken son bir yıla belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları, organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar, faili meçhul dosyalarının yeniden açılması ve yargı reformları damga vurdu. Acil yargı işlemleri nöbetçi mahkemelerde devam edecek, davalar ise yeni adli yılda sürecek.

Yargıda adli tatil başladı. Son bir yılda yargı gündeminde belediye operasyonları, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, faili meçhul dosyalar ve reform çalışmaları öne çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105’i tutuklu 407 sanıklı davada yargılama sürüyor. “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında ise bazı belediye başkanlarının tutukluluk hâlleri devam ederken, birçok CHP’li belediye başkanı hakkındaki soruşturmalar sürüyor.

Tutuklamalar, tahliyeler, yeni duruşmalar... Yargıda yoğun mesainin ardından adli tatil başladı

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DOSYALAR YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Cinayetleri Aydınlatma Bürosu ile 75 ildeki 638 faili meçhul dosya yeniden incelemeye alındı. Gülistan Doku ve Muhsin Yazıcıoğlu dosyaları öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı. “Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucu ile Mücadele Yılı” kapsamında Barış Boyun, Daltonlar, Casperlar, Redkitler ve Baygaralar gibi yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Tutuklamalar, tahliyeler, yeni duruşmalar... Yargıda yoğun mesainin ardından adli tatil başladı

Yargı reformları kapsamında dijital uygulamalar yaygınlaştırılırken, e-Duruşma üzerinden 5 milyondan fazla işlem yapıldı. e-Avukat uygulamasıyla avukatların cezaevindeki müvekkilleriyle görüntülü görüşmesinin önü açıldı. Ayrıca 140 yeni mahkemenin kurulması kararlaştırıldı.

HSK’nın 2026 yılı kararnamesiyle 4 bin 967 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler, tutukluluk incelemeleri ve acil yargı işlemlerini sürdürecek. Dava ve yargılamalar ise yeni adli yılın başlamasıyla devam edecek.

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