Milli Savunma Bakanı Güler: S-400’ler için üçüncü ülkelerle görüşüyoruz
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerinin, Rusya’dan aldığı S-400 füze ve hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması, sonrasında bu konuda ABD ile yeniden başlayan temaslar konusunda yazılı soru önergelerini cevapladı.
Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını satın alması önündeki engelin kaldırılması için S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satılmasına ilişkin tartışmalar Meclis gündemine de geldi.
Milletvekillerinin bu konudaki yazılı soru önergelerini cevaplayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “ABD ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme ile devam eden süreç içerisinde, geçmişten kalan ve üçüncü ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde çözüm yolları aranmaktadır. Milli savunma planlarımız her zaman olduğu gibi güncel ve gelecekle ilgili tehdit analizleri dikkate alınarak hassas ve yetkin bir şekilde yapılmaktadır” dedi.
Bakan Güler, milletvekillerinin, Rusya’dan aldığı S-400 füze ve hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması, sonrasında bu konuda ABD ile yeniden başlayan temaslar konusunda yazılı soru önergelerini cevapladı.
POZİTİF İVME
Bakan Güler, “ABD ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme ile devam eden süreç içerisinde, geçmişten kalan ve üçüncü ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde çözüm yolları aranmaktadır” dedi.
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SAVUNMA PLANLARI HASSASİYETLE YAPILIYOR
Bakan Güler ayrıca milli savunma planlarının her zaman olduğu gibi güncel ve gelecekle ilgili tehdit analizleri dikkate alınarak hassas ve yetkin bir şekilde yapıldığına dikkat çekti.