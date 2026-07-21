AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasanın tamamlanmasının ardından gerekirse TBMM'nin olağanüstü toplanabileceğini söyledi. Genel af beklentilerine ise "Devlete karşı işlenen suçlar ayrı, kişilere karşı işlenen suçlar ayrı değerlendirilir" diyerek kapıyı kapattı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonunda gazetecilerle bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden önce tamamlanmaya çalışıldığını ifade eden Usta, gerekli görülmesi hâlinde çalışmaların Meclis kapandıktan sonra da sürdürülebileceğini söyledi.

Usta, çerçeve yasa tamamlandığında Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılabileceği alternatifinin de bulunduğunu belirtti. Genel af konusunda kamuoyunda bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Usta “Bir beklenti var. Devlete karşı işlenmiş birtakım suçları devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin kişinin hakkına girmesini doğru bulmuyoruz. O yüzden bu meseleyi bir genel af gibi sunarak beklentiyi çoğaltmak doğru değil” diye konuştu.

Dokunulmazlıklar için kapıyı kapattı! AK Parti Grup Başkan Vekili: Çalışma yok

Usta, yapılacak yasal düzenlemelerin KHK’lıları kapsamayacağını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin çok daha yeni ve canlı şekilde yaşandığını, bunun ülkeyi işgal etme girişimi olduğunu söyledi. Usta “Vatandaşın gönlünü rahatsız edecek hiçbir şeyin içinde elbette olmayız. Ancak Türkiye’nin önünü açacak, bölgemizde ve ülkemizde güvenlik ve huzuru sağlayacak adımların atılması çok kıymetli” değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyunda gündeme gelen dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Usta, şu aşamada TBMM gündeminde milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını ifade etti.

Dokunulmazlıklar için kapıyı kapattı! AK Parti Grup Başkan Vekili: Çalışma yok

Dokunulmazlık süreçlerinin hukuki prosedüre bağlı olarak ilerlediğini belirten Usta, savcılıkların yürüttüğü soruşturmalar sonucunda fezlekelerin hazırlanarak Meclis’e gönderilmesi gerektiğini, ancak şu anda bu aşamaya ilişkin Meclis gündeminde somut bir dosya bulunmadığını kaydetti. Usta, bu nedenle kısa vadede dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik bir gündem beklemediklerini söyledi.

Ahbap Derneğine ilişkin soruları da cevaplayan Usta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da görev yaptığını belirterek, bölgede yaptığı ziyaretlerde Ahbap tarafından ulaştırıldığı belirtilen yardımlara doğrudan rastlamadığını ifade etti.

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