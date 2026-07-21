CHP’de kapsamlı örgüt revizyonu sona yaklaşırken, Kılıçdaroğlu kongre sürecine kendi oluşturduğu teşkilatlarla girmeyi hedefliyor. Özgür Özel ise yeni parti için kuruluş dilekçesini vermeye hazırlanıyor.

CHP’de örgütlere yönelik revizyonlarını sürdüren ve bugüne kadar 51 il başkanını görevden alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, son bir hamleye hazırlanıyor. Örgütlerde kapsamlı bir değişikliğe giderek ipleri eline alan Kılıçdaroğlu, teşkilatlara son şeklini yarınki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında verecek.

YENİ EKİPLE TOPLANACAK

Kılıçdaroğlu, bugün Özgür Özel’in il başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantıya katılacak olan tüm il başkanlarını görevden almaya hazırlanıyor. Böylece haftalardır devam eden örgüt revizyonu büyük ölçüde tamamlanacak ve parti yönetimi, kongre sürecini yeni oluşturulacak teşkilat yapısıyla yürütecek.

CHP'de gözler MYK ve 27 Temmuz'a çevrildi: Teşkilatlar değişiyor parti bölünüyor!

Revizyonun tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun gelecek hafta CHP Genel Merkezi’nde yeni il başkanlarıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi. Toplantıda olağan kongre takvimi, örgütlerin yeniden yapılandırılması, teşkilatların çalışma usulleri ve izlenecek yol haritasının ele alınacağı belirtiliyor.

“DEĞİŞİM ZORUNLU”

Kongre süreçlerinin başlatılabilmesi için söz konusu değişikliklerin zorunlu olduğunu savunan CHP kurmayları “Kongreler için resmi yazışmalar yapmamız gerekiyor ancak ‘biz sizi tanımıyoruz’ diyorlar. Bu durumda kongreleri nasıl yapacağız? Biz bu arkadaşları kurultay takvimini işletmek için görevden alıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP'de gözler MYK ve 27 Temmuz'a çevrildi: Teşkilatlar değişiyor parti bölünüyor!

İL GEZİLERİ PLANLANIYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu, saha programına da hız verecek. Hafta sonu İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etmesi planlanan Kılıçdaroğlu’nun, ağustos ayıyla birlikte il ziyaretlerine başlaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun ilk duraklarının ise Adana ve Antalya olabileceği öğrenildi.

GERİ DÖNÜŞ UMUDU BİTTİ

Yargıtay’a ulaşan mutlak butlan kararının temyiz incelemesinin 1 Eylül sonrasına kalmasıyla birlikte geri dönüş umudunu kaybeden Özgür Özel, yeni parti için ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Özel’in, ismi için “Şimdilik Yeni Parti olsun” dediği partiye ilişkin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz’da İçişleri Bakanlığına vereceği ifade ediliyor.

CHP'de gözler MYK ve 27 Temmuz'a çevrildi: Teşkilatlar değişiyor parti bölünüyor!

Bu durumda Özel’in bugün yapacağı grup toplantısında son kez CHP Grup Başkanı sıfatıyla kürsüye çıkması bekleniyor. Yeni partinin Kurucular Kurulunun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı ifade ediliyor.

‘EVET’ DİYECEKLER

Bu arada Meclis Başkanlığına, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında fezleke sunulan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Genel Merkez’de basın toplantısı düzenledi. Adıgüzel, hakkındaki fezlekenin Genel Kurul’a gelmesi hâlinde “evet” oyu vereceğini söyledi. Adıgüzel “Bu tavrımı, Sayın Genel Başkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’nun her zaman söylediği gibi ‘Kaldırın dokunulmazlığı, mahkemede hesaplaşalım’ şeklindeki yaklaşımı doğrultusunda, adi suçlardan hakkında iddia bulunan tüm milletvekillerine tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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