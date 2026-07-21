HAVELSAN’ın son ürünü insansız kara aracı BARKAN-3, her türlü arazi şartında görev alabiliyor. BARKAN-3 insansız hava araçlarıyla da koordinasyon sağlayabiliyor.

Ukrayna’nın Rusya işgali altındaki Kılburun Yarımadası’nda gerçekleştirdiği tamamen insansız müşterek operasyon, modern savaş doktrinlerinde yeni bir dönemin habercisi oldu. Modern savaş alanlarında artık insansız sistemlerin rolü hızla artıyor.

Kara araçlarının insansız hava araçlarıyla koordinasyonlu hareket edebilmesi, gerçek zamanlı veri paylaşımı ve otonom görev kabiliyetleri; keşif, hedef tespiti, lojistik destek ve saha güvenliği gibi görevlerde önemli avantajlar sağlıyor, insan kaybını sıfıra indiriyor. Türkiye’nin savunma sanayiinde geliştirdiği yeni nesil insansız kara araçları, bu dönüşümün önemli parçaları arasında yer alıyor.

Kara savaşının yeni oyuncusu BARKAN-3 önümüzdeki aylarda TSK envanterine girmeye hazırlanıyor.

HAVELSAN’IN YENİ ÜRÜNÜ

HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN-3, artırılmış otonomi kabiliyeti, yüksek taşıma kapasitesi ve gelişmiş sensör altyapısıyla dikkati çekiyor. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki BARKAN-3, 250 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 270 santimetre uzunluk, 150 santimetre genişlik ve 107 santimetre yüksekliğe sahip platform; 360 derece çevresel algılama sistemi ve gelişmiş sensör füzyonu sayesinde çevresini analiz ederek karmaşık arazi şartlarında görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

BARKAN-3’ün öne çıkan özelliklerinden biri de, insansız hava araçlarıyla koordinasyonlu görev yapabilme yeteneği. Platform, entegre İHA yönetim kabiliyeti sayesinde kara ve hava unsurlarının aynı görev ağı içerisinde hareket etmesine imkân sağlıyor. EFES 2026 Tatbikatı kapsamında da sergilenen BARKAN-3 35 santimetreye kadar engelleri rahatlıkla aşabilme özelliğine de sahip bulunuyor

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