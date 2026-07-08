Geçtiğimiz yıl "askeri casusluk" soruşturması kapsamında el konulan savunma sanayi şirketlerinden Assan Group, bugün gerçekleştirilen ihale ile 471 milyon dolara satıldı. Şirketin yeni sahibi savunma sanayi şirketlerinden ROKETSAN oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen "askeri casusluk" soruşturması kapsamında Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Assan Group'a el konmuştu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı şirket, açık artırma usulü satışa çıkarılmıştı.

MUHAMMEN BEDEL 416,5 MİLYON DOLAR

İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı ise 41 milyon 650 bin dolar olarak belirlendi. Söz konusu şirketle ilgili ihale bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi.

Casusluk nedeniyle el konmuştu! Türkiye'nin savunma sanayi devi 471 milyon dolara satıldı

ROKETSAN 471 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden Assan Group'un yeni sahibi ROKETSAN oldu. ROKETSAN, tek katılımcı olarak katıldığı ihalede 471 milyon dolarlık teklifle Assan Group'u satın aldı.

ROKETSAN ORTAKLIK YAPISI

ROKETSAN bir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) kuruluşudur. Şirketin ortaklık yapısında çoğunluk hissesi %55 ile doğrudan vakfa aittir.

Ortak yapısının devamı şu şekilde:

%15 - MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.)

%15 - ASELSAN

%10 - VakıfBank

%5 - Diğer

Casusluk nedeniyle el konmuştu! Türkiye'nin savunma sanayi devi 471 milyon dolara satıldı

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