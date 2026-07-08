Ordu’nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldüren emekli imam M. Gülen'in, olaydan bir gün sonra annesinin mezarını ziyaret ettikten sonra emniyete giderek teslim olması dikkat çekti. Hayatını kaybeden 3 aile ferdi düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M. Gülen (61), çıkan tartışmanın ardından ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'e (39) tabancayla ateş açmış, ardından olay yerinden kaçmıştı.

Emekli imam ağabeyi, yengesi ve yeğenini kurşuna dizdi! Dehşetin ardında dikkat çeken detay…

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, Resul Gülen olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Emekli imam ağabeyi, yengesi ve yeğenini kurşuna dizdi! Dehşetin ardında dikkat çeken detay…

ANNESİNİN MEZARINI ZİYARET EDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli M. Gülen'in yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Gece boyunca da devam eden çalışmaların ardından şüpheli, olaydan bir gün sonra sabah saatlerinde bir süre önce hayatını kaybeden annesinin mezarını ziyaret etti, sonrasında ise emniyet birimlerine giderek teslim oldu.

Emekli imam ağabeyi, yengesi ve yeğenini kurşuna dizdi! Dehşetin ardında dikkat çeken detay…

AĞABEY, YENGE VE YEĞEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden baba Mehmet, anne Emine ve oğulları Resul Gülen için Fatsa ilçesindeki Hazreti Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile, Tepecik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Emekli imam ağabeyi, yengesi ve yeğenini kurşuna dizdi! Dehşetin ardında dikkat çeken detay…

EMEKLİ İMAMMIŞ

Olayı gerçekleştiren zanlı M. Gülen'in emekli memur olduğu öğrenilirken, olay esnasında güvenlik kamerası ile anbean kaydedilen görüntülerde aralarında husumet bulunan iki kardeşte de tabanca olduğu, bir süre devam eden kavganın ardından M. Gülen'in ilk olarak ağabeyi Mehmet'i, sonrasında yeğeni Resul'u ve son olarak yengesini başından vurduğu anlar yer alıyor.

Emekli imam ağabeyi, yengesi ve yeğenini kurşuna dizdi! Dehşetin ardında dikkat çeken detay…

M. Gülen’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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