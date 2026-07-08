Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum binlerce kişinin gündemindeki yerini koruyor. Bakanlık bünyesine görev almak isteyen vatandaşlar, branş dağılımı ve başvuru sürecini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi branşlarda yapılacak?

Sağlık Bakanlığının gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımına ilişkin süreç, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Alım takvimine dair bekleyiş sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı son açıklamayla başvuru sürecinin zamanlamasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Başvuru yapmayı planlayan binlerce aday ise ilan tarihi, kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartlarına ilişkin ayrıntıları araştırmaya devam ediyor.



Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?



26 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN İLAN YAYIMLANMIŞTI

Sağlık Bakanlığı 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, personel alımında kadroların büyük çoğunluğu tabip ve uzman tabiplere ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personelin ünvan ve sayısı şöyle:

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli 2026 yılında görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı personel alımı için geri sayım sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan katıldığı programda yeni bir açıklama geldi. Memişoğlu, yıl sonuna kadar 6 şehir hastanesinin hizmete açılabileceğini belirtirken, 2026'nın sonunda yeni sağlık personeli alımı planlandığını açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası