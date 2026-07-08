Ankara’daki NATO Zirvesi’nde liderler onuruna Beştepe’de verilen resmi akşam yemeği, ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük beğenisini kazandı. Menüdeki yöresel lezzetlere hayran kalan Trump, basın toplantısında yemeğe övgüler yağdırarak, "Gerçekten 10 üzerinden 12 puanlıktı" ifadelerini kullandı.

Ankara’daki NATO Zirvesi’ne sert siyasi çıkışları ve liderlere yönelik restleriyle damga vuran ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe’deki resmi akşam yemeğinin ardından Türk mutfağına adeta hayran kaldı. Zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında soru-cevap bölümünde konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğindeki ziyafete övgüler yağdırdı.

"10 ÜZERİNDEN 12 PUANLIK YEMEKTİ"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ABD Başkanı Trump, Külliye'deki resmi akşam yemeğine değinerek, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik ve gerçekten 10 puanlıktı, hatta belki 12’ydi. Her şey çok güzeldi…” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, yemeğe geçmeden önce de kendisini Külliye girişinde karşılayan Mehteran Birliği’ne dönerek eliyle "beğenme" işareti yapmıştı.

LİDERLERİ BÜYÜLEYEN YÖRESEL MENÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın liderler onuruna verdiği basına kapalı yemekte, Türkiye’nin 9 farklı ilinden seçilen en özel coğrafi işaretli lezzetler ikram edildi.

Başlangıca, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde sunulan zeytinyağlı sebze sote eşlik etti.

Ara sıcakta yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası ile lezzetlendirilen geleneksel Kayseri mantısı vardı.

Ana yemekte liderlere iki seçenek sunuldu. Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı yatağında deniz levreği ile Trump’ın da büyük bir iştahla yediği yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişmiş dana kaburga vardı.

Tatlı kapanışta ise Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot aromasıyla taçlandırılan geleneksel Sütlü Nuriye ikram edildi.

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