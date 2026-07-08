Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, son günlerde Boğaz'daki tarihi yalılarının kapılarını dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a açmasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Nevbahar Koç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, sosyal sorumluluk çalışmaları, sanat ve tasarıma olan ilgisiyle uzun yıllardır kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Son olarak tarihi Nuri Paşa Yalısı'nı tanıttığı programla yeniden gündeme gelen Nevbahar Koç'un hayatı, eğitimi ve çalışmaları araştırılıyor.

NEVBAHAR KOÇ KİMDİR?

Nevbahar Koç, 10 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Turgut Demirağ ile Afet Demirağ'ın kızıdır. Eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Koç, ortaöğrenimini Türkiye'de tamamladı. Ardından Los Angeles'ta bulunan Loyola Marymount Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden 1996 yılında lisans derecesiyle mezun oldu.

21 Ekim 2005 tarihinde Ali Koç ile evlenen Nevbahar Koç'un bu evlilikten 2006 doğumlu Leyla Sadberk ve 2008 doğumlu Kerim Rahmi adında iki çocuğu bulunuyor.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

NEVBAHAR KOÇ NE İŞ YAPIYOR?

Nevbahar Koç, aktif olarak sosyal sorumluluk ve kültür-sanat projelerinde görev alıyor. Halen Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasında bulunan Koç, özellikle eğitim, sanat ve toplumsal fayda odaklı çalışmalara destek veriyor.

Sanat ve mimariye ilgisiyle de tanınan Nevbahar Koç, 2017 yılında İrem Kınay ile birlikte Bosphorus Private adlı kitabı kaleme aldı. Kitapta İstanbul Boğazı'nda yer alan seçkin yalıların tarihi ve mimari özelliklerine yer verildi.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

NEDEN GÜNDEM OLDU?

Son günlerde ise dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard tarafından hazırlanan program kapsamında Boğaz'daki tarihi yalılarını tanıtmasıyla yeniden gündeme geldi. Programda yalının restorasyon süreci, dekorasyonu ve aile hayatına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Bullard ayrıca Nevbahar Koç'un gençlik yıllarında Los Angeles'ta bir dönem yanında çalıştığını da açıkladı.

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