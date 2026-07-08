Türkücü Ceylan, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Yiğit'in 31. doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisini gördü.

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllar içinde sık sık gündeme gelen Ceylan, sosyal medya hesabında zaman zaman ailesine dair paylaşımlar da yapıyor. Bir kız ve bir erkek çocuk annesi olan sanatçı, bu kez oğlu Yiğit'in son halini takipçileriyle paylaştı.

Ceylan oğlunu paylaştı! 31 yaşındaki Yiğitin annesine benzerliği dikkat çekti

“İYİ Kİ SENİN ANNEN OLMUŞUM”

Doğum günü paylaşımında Ceylan, "Yiğit'im canım oğlum, iyi ki doğmuşsun, iyi ki senin annen ben olmuşum. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, Yiğit'in annesine olan benzerliğine dikkat çekerek çok sayıda yorum yaptı.

Ceylan oğlunu paylaştı! 31 yaşındaki Yiğitin annesine benzerliği dikkat çekti

ANNEANNE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞAMIŞTI

Ceylan, daha önce Kıbrıs'ta verdiği konserin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada anneanne olmanın mutluluğunu paylaşmıştı. Kızı Melodi'nin erkek bebek dünyaya getirdiğini belirten sanatçı, ailesine yeni bir üyenin katılmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade etmişti.

Kızı Melodi ve torunu

Genç yaşta anne olduğunu söyleyen Ceylan, iki çocuğuyla her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak, torununun doğumuyla birlikte ailelerinin daha da büyüdüğünü dile getirmişti.

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