Ceylan oğlunu paylaştı! 31 yaşındaki Yiğit'in annesine benzerliği dikkat çekti
Türkücü Ceylan, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Yiğit'in 31. doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisini gördü.
- Ceylan, oğlu Yiğit'in doğum günü için sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
- Paylaşımda, Yiğit'in annesine olan benzerliğine dikkat çekildi.
- Ceylan, daha önce de anneanne olmanın mutluluğunu basınla paylaşmıştı.
- Sanatçı, kızı Melodi'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiğini belirtmişti.
Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllar içinde sık sık gündeme gelen Ceylan, sosyal medya hesabında zaman zaman ailesine dair paylaşımlar da yapıyor. Bir kız ve bir erkek çocuk annesi olan sanatçı, bu kez oğlu Yiğit'in son halini takipçileriyle paylaştı.
“İYİ Kİ SENİN ANNEN OLMUŞUM”
Doğum günü paylaşımında Ceylan, "Yiğit'im canım oğlum, iyi ki doğmuşsun, iyi ki senin annen ben olmuşum. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, Yiğit'in annesine olan benzerliğine dikkat çekerek çok sayıda yorum yaptı.
ANNEANNE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞAMIŞTI
Ceylan, daha önce Kıbrıs'ta verdiği konserin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada anneanne olmanın mutluluğunu paylaşmıştı. Kızı Melodi'nin erkek bebek dünyaya getirdiğini belirten sanatçı, ailesine yeni bir üyenin katılmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade etmişti.
Genç yaşta anne olduğunu söyleyen Ceylan, iki çocuğuyla her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak, torununun doğumuyla birlikte ailelerinin daha da büyüdüğünü dile getirmişti.