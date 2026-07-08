Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yıllardır merak edilen Boğaz'daki tarihi Nuri Paşa Yalısı'nın kapılarını kameralara açtı. Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'ın programına konuk olan Koç, yalının dekorasyon sürecini, tarihi dokusunu ve aileleri için taşıdığı manevi değeri anlattı.

Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Boğaz'ın en dikkat çeken tarihi yapılarından biri olan Nuri Paşa Yalısı'nı ilk kez ayrıntılı şekilde tanıttı. Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'ın hazırlayıp sunduğu programa ev sahipliği yapan Koç, yalının dekorasyonundan aile anılarına kadar birçok detayı paylaştı.

Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’tan yaşadıkları yalının kapılarını açtı! Detaylar büyüledi

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından biri olarak gösterilen Nuri Paşa Yalısı, Osmanlı'nın son döneminde inşa edilen tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’tan yaşadıkları yalının kapılarını açtı! Detaylar büyüledi

Ahşap işçiliği, yüksek tavanları, Boğaz manzarasına açılan geniş pencereleri ve büyük ölçüde korunan tarihi mimarisiyle dikkat çeken yapı, uzun yıllardır Koç ailesinin hayatını sürdürdüğü adreslerden biri…

Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’tan yaşadıkları yalının kapılarını açtı! Detaylar büyüledi

TARİHİ YAPI İÇİN TİTİZ RESTORASYON SÜRECİ

Programda dekorasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nevbahar Koç tarihi bir yapıyı yaşanabilir hale getirmenin sanıldığından çok daha zor olduğunu söyledi. Dekorasyonun yalnızca estetikten ibaret olmadığını belirten Koç, tarihi yapının ruhunu koruyarak modern hayatın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için uzun yıllar titizlikle çalıştıklarını dile getirdi.

Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’tan yaşadıkları yalının kapılarını açtı! Detaylar büyüledi

DEV TABLO DİKKAT ÇEKTİ

Geleneksel Osmanlı yalılarının mimari planının dekorasyon sürecini zorlaştırdığını ifade eden Koç, büyük bir ana salon ve birbirine açılan küçük odalardan oluşan yapıda tarihi dokuyu bozmadan yaşam alanları oluşturduklarını anlattı. Programda ekrana yansıyan sanat eserleri ve dekorasyon detayları da izleyicilerin dikkatini çekti.

Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’tan yaşadıkları yalının kapılarını açtı! Detaylar büyüledi

Özellikle salonda yer alan ve Ali Koç ile Nevbahar Koç'u resmettiği öğrenilen büyük tablo sosyal medyada en çok konuşulan ayrıntılar arasında yer aldı.

Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’tan yaşadıkları yalının kapılarını açtı! Detaylar büyüledi

YALININ MANEVİ DEĞERİ DE VAR

Nevbahar Koç, yalının aileleri için yalnızca tarihi ve mimari değeri olan bir yapı olmadığını, aynı zamanda güçlü manevi anlam taşıyan bir aile yuvası olduğunu da vurguladı. Ali Koç'un çocukluk yıllarını bu yalıda geçirdiğini belirten Koç, “Eşim Ali Koç da bu evde büyüdü. Ali'nin babası Rahmi Koç bu evi bize verdi” dedi.

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